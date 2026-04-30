ONLINE: Rayo Vallecano - Racing Štrasburg dnes, semifinále Konferenčnej ligy LIVE (1. zápas)

Futbalisti Rayo Vallecano a Racing Štrasburg dnes hrajú prvý zápas semifinále Konferenčnej ligy 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Rayo Vallecano - Racing Štrasburg dnes (Konferečná liga, semifinále, 1. zápas, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga Semifinále 2025/2026
30.04.2026 o 21:00
Rayo Vallecano
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Štrasburg
Prvé semifinále Konferenčnej ligy prinesie súboj dvoch tímov, pre ktoré je táto fáza veľkej európskej súťaže úplne novou a prelomovou skúsenosťou. Domáce Rayo Vallecano potvrdilo svoj postup dramatickým štvrťfinále a na zápas sa naladilo cez víkend v domácej La Lige, kde opäť ukázalo obrovskú húževnatosť a vybojovalo remízu gólom v posledných sekundách. Španielsky celok sa môže v tejto sezóne oprieť najmä o silné domáce prostredie vo Vallecas, kde v rámci európskej scény vyhral päť zo šiestich duelov. Ich defenzíva navyše doma funguje v úvodoch zápasov veľmi spoľahlivo, čo len dokazuje fakt, že v drvivej väčšine domácich pohárových stretnutí udržali v prvom polčase čisté konto. Napriek tomu ich však v poslednom čase trápi vyšší počet inkasovaných gólov, čo by mohol súper využiť. Strasbourg si účasť v semifinále vybojoval po skvelom obrate a hoci po tomto úspechu prišiel mierny útlm, víkendové víťazstvo v ligovej súťaži mu dodalo potrebný impulz. Francúzsky tím sa v aktuálnom ročníku prezentuje na ihriskách súperov veľmi nebezpečne a až do posledného zaváhania ťahal sériu tesných vonkajších víťazstiev. Historicky pôjde o vôbec prvý vzájomný stret týchto klubov, pričom domáci majú v pamäti úspešnú minulosť proti francúzskym súperom, zatiaľ čo hostia čakali na konfrontáciu so španielskym futbalom desiatky rokov. Obidva tímy sa aktuálne spoliehajú na ofenzívnych hráčov, ktorým sa darí presadzovať najmä v prvej polhodine zápasu, no obaja tréneri musia pred výkopom riešiť aj starosti so zostavou pre neistý zdravotný stav viacerých opôr.
Vítajte pri textovom online komentári futbalového prvého zápasu vyraďovacej časti (semifinále) Konferenčnej ligy UEFA. Proti sebe nastúpia Rayo Vallecano a RC Strasbourg Alsace. Zápas sa začne o 21:00.