Pri svojom debute medzi seniormi sa gólovo presadil. Chcem byť prínosom pre klub, hovorí

Pre futbalnet vtedy povedal: "Odchod z Trenčína bol o to ťažší, že sú tam ľudia, ktorí mi veľmi pomohli a veľmi si ich vážim.

Následne si to namieril späť na východ do Košíc. Košice mu ponúkli profesionálnu zmluvu s perspektívou pôsobenia v A mužstve a tak neváhal.

KOŠICE. O Rastislavovi Korbovi sme na Futbalnete už písali. Mládežnícky reprezentant prešiel cez Bardejov, Prešov a Žilinu do Trenčína. Tam sa stal najlepším strelcom mužstva v prvoligovej U17 a zároveň aj najlepším strelcom súťaže.

Tými hlavnými dôvodmi boli jednoznačne konkrétna vízia smerom do A-tímu, seriózny záujem, dobrá ponuka a v neposlednom rade, že Košice sú metropolou východu a ja sa tam cítim ako doma.

Skok do seniorského futbalu je naozaj veľmi veľký. Je to náročne fyzický aj mentálne."

Mojim cieľom je čo najskôr sa presadiť v košickom ´áčku´ a aj to, aby som bol prínosom pre toto mužstvo.

Veľmi sa teším tejto dôvere. Ešte viac sa teším, že túto dôveru som splatil vyrovnávacím gólom.

Po góle som mal skvelý pocit, bola to veľká radosť, pretože bol to môj prvý štart za A tím. Dostal som veľkú minutáž a dôveru a podarilo sa mi splniť to, čo odo mňa očakával tréner. Verím, že som ho nesklamal."