Ďalší prestup na trase Dortmund - Mníchov? Dohoda je na spadnutie

MNÍCHOV. Bayern Mníchov je blízko k podpisu zmluvy s obrancom Raphaelom Guerreirom. Portugalčan by sa mal stať ďalším hráčom, ktorý zamieri do bavorskej metropoly z tímu rivala Borussie Dortmund.

Podľa médií už ústne dohodol s predstaviteľmi klubu na trojročnom kontrakte.

Podľa denníka Bild, televízie Sky či renomovaného novinára Fabrizia Romana by mal Guerreiro prísť budúci týždeň do Mníchova na lekársku prehliadku a následne spečatiť príchod do tímu rekordného šampióna.