ONLINE: Raków Čenstochová - MŠK Žilina dnes, 2. predkolo Konferenčnej ligy LIVE (1. zápas)

Príjemný dobrý večer z Miejskeho Stadiona Piłkarskeho, kde budeme dnes spoločne sledovať zápas 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, v ktorom domáci tím Raków Częstochowa privíta slovenského vicešampióna MŠK Žilina. Zápas sa začína o 21:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Raków Częstochowa disponuje širokým zložením realizačného tímu. Post hlavného trénera patrí Marekovi Papszunovi, ktorý má pri sebe až trojicu asistentov – Artur Węska, Dávid Kroczek i Kacper Jędrychowski.



Rovnako na tom je zloženie kádra. Najviac alternatív sa ponúka do stredu poľa, kde momentálne figuruje až osemnásť futbalistov. V obranných radoch sa nachádza päť hráčov a zhodný počet zastupuje ofenzívne rady.



Tréneri sa medzi tromi žrďami spoliehajú na päticu gólmanov, aj keď pravdepodobne najčastejšie budú nastupovať s triom. Jedno meno však zaujme slovenského fanúšika. Na súpiske je Bosniak Muhamed Sahinović, ktorý v minulom ročníku odchytal 10 zápasov za Michalovce v Niké lige.



Káder Raków Częstochowa pre sezónu 2025/2026:

Brankári: Kacper Trelowski, Muhamed Sahinović, Jakub Mądrzyk, Oliver Zych, Jakub Raczykowski.

Obrancovia: Ariel Mosór, Stratos Svarnas, Zoran Arsenić, Bogdan Racovițan, Apostolos Konstantopoulos.

Záložníci: Gustav Berggren, Oskar Repka, Fran Tudor, Ivan López, Adriano Amorim, Srdjan Plavšić, Jesus Díaz, Michael Ameyaw, Jean Carlos Silva, Antoni Burkiewicz, Karol Struský, Erick Otieno, Vladislav Kočergin, Tobias Mras, Lamine Diaby-Fadiga, Ibrahima Seck, Jakub Myšzor, Kacper Nowakowski.

Útočníci: Patryk Makúch, Leonardo Rocha, Jonatan Braut Brunes, Adam Basse, Tomáš Walczak.



Žilina zažila pomerne turbulentné leto, resp. letnú prípravu. Najskôr pomerne nečakane skončil tréner Michal Ščasný (prestup do Trnavy), ktorého nahradil česko-nemecký tréner Petr Ruman. Ten však pod Dubňom z osobných a rodinných dôvodoch skončil po 39 dňoch na vlastnú žiadosť. V novej sezóne tak bude Šošonov napokon z pozície hlavného trénera viesť Pavol Staňo, ktorý už bol v minulosti hlavným trénerom MŠK. Káder prešiel v lete pomerne výraznými zmenami. Odišli Mário Sauer (Toulouse, FRA), Patrik Leitner (Ružomberok) a Samuel Belaník (Zlín). Do kádra pribudli ofenzívny stredopoliar Michal Faško (Košice), obranca Filip Kaša (Györ), útočník Lukáš Juliš (Olomouc). Aktuálne najnovšou posilou Šošonov je chorvátsky 29-ročný útočník Marko Roginić.



Prípravné zápasy pred sezónou 2025/2026:

MŠK Žilina – MFK Karviná 1:3 (Káčer)

Rapid Viedeň – MŠK Žilina 5:2 (Iľko, Ďatko)

Grazer AK – MŠK Žilina 3:1 (Faško)

MŠK Žilina – Sigma Olomouc 2:0 (Faško, Pekelský)

FC Zlín – MŠK Žilina 3:2 (Sanusi, Iľko).



Káder MŠK Žilina pre sezónu 2025/2026:

Brankári:

Belko, Badžgoň, Jokl

Obrancovia:

Bari, Drame, Hranica, Kaša, Kelembet, Kopásek, Minárik, Narimanidze, Pališčák, Svoboda, Traoré

Stredopoliari:

Adang, Ďatko, M. Faško, Gidi, Káčer

Útočníci:

D. Ďuriš, Iľko, Juliš, Kaprálik, Kóša, Prokop, Sanusi.



Zápas sa teda začína o 21:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.