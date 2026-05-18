VIDEO: Penalta brankára zachránila tím v lige. Syn legendy ohúril celé Holandsko

Syn legendárneho holandského futbalového trénera Ronalda Koemana udržal premeneným pokutovým kopom SC Telstar v najvyššej holandskej súťaži.
Tridsaťročný Ronald Koeman jr. zaznamenal vôbec prvý gól, ktorý mal pečať zotrvania v Eredivisie aj na sezónu 2026/2027.
Telstar potreboval na ihrisku Volendamu bezpodmienečne zvíťaziť, ak sa chcel vyhnúť barážovému dvojzápasu s účastníkom druhej ligy.
Ku kľúčovému okamihu prišlo v 89. minúte za stavu 1:1, tréner Anthony Correia sa napokon rozhodol pre nečakaného aktéra nariadenej penalty aj za cenu toho, že potenciálne mohli skončiť v zápase bez bodu.
„Ronald Koeman Jr. je legenda, zaslúži si sochu. Je skutočné pôsobivé, že to dokázal. Streľba bola veľmi dobrá. Normálne nepijem, ale mám v pláne si dať malé pivo. Toto je pre mňa ako zisk titulu, nemyslel som si, že získame 37 bodov,“ cituje TNT Sports kouča Telstaru.
Brankár Telstaru sa tak stal nečakaným hrdinom posledného kola Eredivisie: „Myslím si, že môj otec a mama by boli na mňa hrdí. Trafil som to dobre, môj tep srdca bol v poriadku.
Bol som prvý na zozname a aj keď to boli nervy, tak som to trafil. Máme za sebou ťažkú sezónu, ale bola to skvelá skúsenosť s týmto tímom. Na toto nikdy nezabudneme.“
Telstar sa po väčšinu sezóny držal v pásme zostupu, ale z posledných štyroch zápasov dokázal trikrát naplno bodovať.