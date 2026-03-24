Racing Lens odmietol žiadosť PSG na preloženie zápasu. Rozhodne vedenie ligy

Hráči PSG Khvicha Kvaratskhelia (vpravo) a Achraf Hakimi (Autor: TASR/AP)
TASR|24. mar 2026 o 14:45
Vedenie francúzskeho futbalového klubu Racing Lens odmietlo odklad ligového zápasu s Parížom Saint-Germain z 11. apríla na nový termín.

Úradujúci šampión Ligue 1 požiadal o preloženie v dôsledku štvrťfinálového duelu Ligy majstrov s Liverpoolom.

Lens sa vo svojom oficiálnom stanovisku odvoláva na degradáciu domácej súťaže, podľa PSG by sa malo vyhovieť európskym ambíciám niektorých strán. O osude stretnutia rozhodne vedenie súťaže vo štvrtok.

V minulosti sa priklonilo pri týchto požiadavkách na stranu klubov, ktoré hrali európske pohárové súťaže.

„Rozhodnutie o zmene termínu zápasu by znamenalo, že by sme boli 15 dní bez súťažného zápasu a následne by sme hrali každé tri dni,“ citovala agentúra AP zo stanoviska Racingu Lens.

Súboj týchto dvoch tímov môže vo veľkej miere rozhodnúť o tom, kto sa stane majstrom Ligue 1 v sezóne 2025/2026. PSG má v tabuľke aktuálne jednobodový náskok pred Lens, navyše má zápas k dobru.

