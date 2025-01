Takmer sa predal do Bundesligy. Putnocký spomína na zápas so Stuttgartom

Po tesnej domácej prehre 0:1 bratislavské mužstvo v odvete zaskočilo Stuttgart. Slovan viedol na začiatku druhého polčasu 2:0. V tom momente mal v rukách postupové karty, pričom medzi vysoké tromfy patril rozchytaný Putnocký. Nakoniec to však nestačilo. Domáci VfB dokázal vyrovnať na 2:2 a prejsť ďalej cez húževnatý Slovan.

BRATISLAVA. Keď pred štrnástimi rokmi čelili futbalisti ŠK Slovan Bratislava v play-off Európskej ligy 2010/2011 nemeckému tímu VfB Stuttgart, brankár „belasých“ Matúš Putnocký hlavne v odvete na ihrisku súpera privádzal do zúfalstva bundesligových hráčov.

„Neboli sme vtedy favorit, ale boli sme blízko k tomu, aby sme postúpili. Vyhrávali sme 2:0, možno nás Stuttgart trošku podcenil. Potom sme dostali červenú kartu a hralo sa nám ťažko. Boli sme unavení, oni znížili na 1:2, dostali sa na koňa a v eurórii pridali aj druhý gól. Škoda, aj po rokoch ma to štve, lebo sme boli blízko,“ uviedol Matúš Putnocký pre agentúru SITA.

Vzápätí však dodal, že na vylúčeného Michala Breznaníka, kvôli ktorému Slovan dohrával v oslabení, sa nikdy nehneval. „Nebol som naňho nazlostený. Nikdy. Bral som to futbalovo.“

Vďaka tomu, že Slovan Bratislava v utorok večer nastúpi v Lige majstrov 2024/2025 proti Stuttgartu, si v ostatných dňoch párkrát spomenul na konfrontáciu s týmto klubom.

„Málokedy si na ňu spomeniem, ale kamoši mi teraz posielajú videá z týchto zápasov,“ priznal a podotkol, že v odvete v Stuttgarte sa v bránke ani náhodou nenudil. „Doteraz si pamätám skoro celý zápas a šance, čo som pochytal. Ten duel mi vyšiel. Dokonca po ňom boli aj ponuky z Nemecka, ale potom to utíchlo.“

Slovan zatiaľ v šiestich stretnutiach hlavnej časti LM nezískal žiadny bod. „Na to, že sú nováčik, nepredvádzajú zlý futbal. Čakal som však, že uhrajú nejaký bod. V niektorých zápasoch to nevyšlo, pretože nedali šance, ktoré mali. Slovanu však fandím a verím, že nejaký bod ešte získa,“ poznamenal 40-ročný rodák z Prešova.

Smerom k utorňajšiemu zápasu poznamenal: „Škoda, že nebude hrať Kuco. Je to dôležitý hráč. Remíza by bola fajn. Stuttgart ma celkom dobré výsledky v bundeslige, drží sa v popredí, ale remíza je reálna. Bol by som rád, keby bolo prekvapenie.“