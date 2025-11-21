Púchov potvrdil formu aj v dohrávke. Doma získal tri body a dostal sa z pásma zostupu

MONACObet liga - dohrávka 17. kola
Púchov - Malženice 4:2 (2:1)
Góly: 16. Mojžíš, 42. Mojžíš, 58. Breznik (vla.), 80. Kopičár – 18. Bukovský, 90+2. Polťák
BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Púchov zdolali v dohrávke 17. kola MONACObet ligy OFK Malženice 4:2.
Domáci futbalisti neprehrali posledné štyri zápasy, z čoho dvakrát triumfovali a dvakrát remizovali, vďaka čomu sa dostali z pásma zostupu pred Sláviu TU Košice a ŠK Slovan Bratislava B, hoci len vďaka skóre.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
6
3
8
26:29
21
P
R
V
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
17
4
5
8
23:33
17
V
R
V
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body