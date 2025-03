Prajem pekné popoludnie z MONACObet ligy medzi MŠK Púchov a MFK Tatran Liptovský MIkuláš.



MŠK Púchov



Hráči Púchova odohrali svoj prvý zápas v jarnej časti sezóny proti Humennému a po výbornom výkone zvíťazili vysoko 5:0. Druhý zápas sa im zas absolútne nevydaril. Na pôde Považskej Bystrice prehrali jasne 0:4. Púchovu patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 19 bodov a negatívnym skóre 21:23.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš



Hostia z Liptova sú vážnym kandidátom na postup do Nike ligy. Aktuálne im patrí 2. pozícia so ziskom 36 bodov a pozitívnym skóre 31:15. Svoje dva jarné zápasy zvládli na jednotku. Najprv dokázali zvíťaziť v Bratislave proti Slovanu B 1:0. Následne doma zvládli zápas s Malženiciami. Vyhrali 4:1.