VIDEO: Paríž na domácej pôde dominoval. Bezzubý Liverpool k ničomu nepustil

Liga majstrov - prvý zápas štvrťfinále
Paríž Saint-Germain - FC Liverpool 2:0 (1:0)
Góly: 11. Doue, 65. Kvaracchelija
Rozhodovali: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.), ŽK: Gomez, Mac Allister (obaja Liverpool)
Paríž Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue (77. Kang-in), Dembele (88. Hernandez), Kvaracchelija
FC Liverpool: Mamardašvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez (78. Robertson) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (90.+1 Nyoni), Szoboszlai (78. Jones), Wirtz (78. Gakpo) – Ekitike (78. Isak)
Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov nad Liverpoolom 2:0.
Zápas sa začal symbolickou minútou ticha, ktorou si tímy uctili zosnulú legendu rumunského futbalu Mirceu Lucescua.
V Parku princov diktovali tempo hry od úvodu domáci, ktorí dokázali svoju hernú prevahu pretaviť už v 11. minúte v prvý gól.
Doue si pripravil v rohu šestnástky palebnú pozíciu a jeho tečovaná strela zapadla presne pod brvno - 1:0. Liverpool sa po inkasovanom góle trochu osmelil, ale nebezpečnejší bol naďalej PSG.
Gruzínec Kvaracchelija tečovanou strelou spoza pokutového územia zamestnal krajana Mamardašviliho. Brankár „The Reds“ v 38. minúte zachránil svoj tím od ďalšej pohromy, keď zmaril šancu Doueho.
Po prestávke sa obraz hry nezmenil, blízko k druhému gólu bol Dembele, ktorý po prihrávke Mendesa vypálil tesne nad brvno.
Francúzsky majster zvýšil svoj náskok v 65. minúte, po prihrávke Nevesa obišiel Kvaracchelija súperovho brankára a zakončil do odkrytej brány - 2:0.
O päť minút neskôr rozhodca Sanchez nariadil po faule Konateho na Kvaraccheliju penaltu v prospech Parížanov, po zásahu VAR ju však odvolal.
Víťazstvo mohol zvýrazniť Dembele, lopta po jeho prudkej strele opečiatkovala pravú žrď.
V nadstavenom čase rozhodca ukázal druhýkrát na biely bod po zákroku na domáceho Mendesa, no opäť jedenástku zrušil po verdikte VAR, takže sa už skóre nezmenilo.
Odveta je na programe v utorok 14. apríla.