Štrasburg nenadviazal na výkon z Bratislavy. Budúci súperi Slovana si body rozdelili

Julius Lindberg (tretí vpravo) z Häckenu sa raduje z gólu so spoluhráčmi v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy BK Häcken - Rayo Vallecano.
Julius Lindberg (tretí vpravo) z Häckenu sa raduje z gólu so spoluhráčmi v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy BK Häcken - Rayo Vallecano. (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|23. okt 2025 o 21:09
Stopercentná ostala Fiorentina.

BRATISLAVA. Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.

Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 3:0, zaslúžila sa o to trojica Cher Ndour, Edin Džeko a Albert Gudmundsson.

O body prišiel Racing Štrasburg. Súper slovenského Slovana Bratislava z úvodného kola, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 2:1, remizoval pred domácimi divákmi s poľskou Jagielloniou Bialystok 1:1.

Konferenčná liga - prvé výsledky 2. kola ligovej fázy

AEK Atény - Aberdeen FC 6:0 (3:0)

Góly: 11. a 18. Koita, 27. Eliasson, 55. Marin, 81. Jovič, 87. Kutesa

Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio 0:0

ČK: 90.+1 Toure (Kuopio)

KF Drita - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)

Góly: 13. Manaj - 45.+1 Masouras

BK Häcken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)

Góly: 41. Lindberg, 55. Brusberg - 15. Garcia, 90.+13 Ratiu (z 11 m)

Škendija Tetovo - Shelbourne FC 1:0 (0:0)

Gól: 90.+2 Barrett (vlastný)

Rapid Viedeň - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)

Góly: 9. Ndour, 48. Džeko, 88. Gudmundsson

Šachtar Doneck - Legia Varšava 1:2 (0:1)

Góly: 61. Luca Meirelles - 16. a 90.+4 Augustyniak

Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)

Góly: 79. Panichelli - 53. Pozo

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

