Štrasburg nenadviazal na výkon z Bratislavy. Budúci súperi Slovana si body rozdelili

BRATISLAVA. Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.
Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 3:0, zaslúžila sa o to trojica Cher Ndour, Edin Džeko a Albert Gudmundsson.
O body prišiel Racing Štrasburg. Súper slovenského Slovana Bratislava z úvodného kola, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 2:1, remizoval pred domácimi divákmi s poľskou Jagielloniou Bialystok 1:1.
Konferenčná liga - prvé výsledky 2. kola ligovej fázy
AEK Atény - Aberdeen FC 6:0 (3:0)
Góly: 11. a 18. Koita, 27. Eliasson, 55. Marin, 81. Jovič, 87. Kutesa
Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio 0:0
ČK: 90.+1 Toure (Kuopio)
KF Drita - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)
Góly: 13. Manaj - 45.+1 Masouras
BK Häcken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)
Góly: 41. Lindberg, 55. Brusberg - 15. Garcia, 90.+13 Ratiu (z 11 m)
Škendija Tetovo - Shelbourne FC 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Barrett (vlastný)
Rapid Viedeň - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)
Góly: 9. Ndour, 48. Džeko, 88. Gudmundsson
Šachtar Doneck - Legia Varšava 1:2 (0:1)
Góly: 61. Luca Meirelles - 16. a 90.+4 Augustyniak
Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 79. Panichelli - 53. Pozo