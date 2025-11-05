Chelsea zaváhala na pôde futbalového trpaslíka, cyperský klub dosiahol historické víťazstvo

BRATISLAVA. Futbalisti FC Chelsea remizovali v stredajšom zápase 4. kola Ligy majstrov v azerbajdžanskom Baku s domácim FK Karabach 2:2.
Prvé víťazstvo v ligovej fáze slávi FC Pafos, ktorý zdolal španielsky Villarreal 1:0. O triumfe cyperského tímu rozhodol v 47. minúte Derrick Luckassen.
Chelsea začala v Baku aktívnejšie. V 12. minúte zahodil tutovku Andrey Santos, no o päť minút neskôr ten istý hráč vysunul Estevaa, ktorý si zasekol súpera a zakončil presne k bližšej žrdi - 0:1.
VIDEO: Gól Estevaa
Domáci odpovedali v 29. minúte, Camilo Duran trafil žrď, ale z dorážky už rozvlnil sieť Leandro Andrade. O obrat sa postaral Marko Jankovič z penalty, ktorú nariadil rozhodca po ruke Jorrela Hata vo vlastnej šestnástke.
Anglický zástupca po zmene strán zapol na vyšší stupeň, o vyrovnanie sa postaral prudkou strelou Alejandro Garnacho.
„The Blues“ mali v závere niekoľko šancí na tretí gól, ktoré však nevyužili. Oba tímy tak majú po štyroch zápasoch zhodne sedem bodov.
VIDEO: Karabach prehrával len 13 minút, vyrovnal Andrade
O triumfe Pafosu v Limassole nad Villarrealom rozhodol Derrick Luckassen, ktorý krátko po prestávke skóroval hlavou po rohovom kope Kena Semu.
VIDEO: Luckassen zariadil víťazstvo Pafosu
Cyperský klub má po premiérovom víťazstve v LM na konte päť bodov, „žltá ponorka“ si zapísala tretiu prehru, v hlavnej fáze LM dosiaľ získala len bod za remízu s Juventusom (2:2).
4. kolo Ligy majstrov - streda, 5. november
FK Karabach - Chelsea FC 2:2 (2:1)
Góly: 29. Andrade, 39. Jankovič (z 11 m) – 16. Estevao, 53. Garnacho
Pafos FC - Villarreal CF 1:0 (0:0)
Gól: 47. Luckassen