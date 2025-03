Prípad Gyömbér, Škriniar na hrot a čo budeme robiť bez Lobotku? (Taký je futbal s Majom Zemanom)

"Pri hlavičke Suslova predviedol skvelý zákrok, ale podobný kúsok vytiahol na druhej strane aj Martin Dúbravka po tečovanej strele. Myslím, že dobré šance mali oba tímy. Napriek tomu my Slováci budeme vyzdvihovať, že sme boli lepší.

Mali sme častejšie loptu, boli sme aktívnejší, my sme chceli hrať. Toto je pozitívne. Na druhej strane musíme povedať, že súper to tak chcel. On nemal záujem tvoriť hru, ani doma. Slovinci hrajú presne týmto štýlom. Neprekvapili sme ich," tvrdil Zeman.