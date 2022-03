Sankcie obmedzujú cestovanie Chcelsea. V najhoršom nás vezmem autom, vraví Tuchel

BRATISLAVA. Futbalisti Chelsea Londýn sú napriek sankciám zo strany britskej vlády v pozícii favorita na postup do štvrťfinále Ligy majstrov.

Vyústili do sankcií voči jeho majiteľovi, ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi a hoci tie nemajú priamy vplyv na pokračovanie Chelsea v súťažiach a tréningovom procese, klub pracuje v obmedzenom režime na základe špeciálnej licencie.

Tá napríklad striktne obmedzuje výdavky na zápasy na ihriskách súperov na 20.000 libier. To vyvolalo otázky o presune londýnskeho klubu do Francúzska, hoci podľa klubu bola časť nákladov na odvetu splatená už pred uvalením sankcií.

"Pre nás sa toho príliš nezmenilo, skôr sa to dotklo ľudí v klube, ktorí organizujú cestu napríklad teraz do Lille," povedal kouč Thomas Tuchel a v súvislosti s obmedzeným rozpočtom o ceste do Lille povedal:

"Podľa mojich informácií letíme lietadlom a aj sa ním vrátime. Ak nie, pôjdeme vlakom a ak nie, tak autobusom. V najhoršom prípade nás odveziem v sedemmiestnom aute. Naozaj to urobím, aby sme sa tam dostali."