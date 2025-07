Slovan dal zarobiť inému slovenskému klubu asi ako nikdy predtým

BRATISLAVA. Futbalový Slovan má na domácej scéne aj v tejto sezóne najkvalitnejší káder, stojí za ním najštedrejší majiteľ, klub disponuje najvyšším rozpočtom na úrovni 25 miliónov. Jeho šéfovia ako jediní nahlas hovoria o titule. Všetko ostatné bude neúspech. Slovan ťahá rekordnú sériu siedmych titulov za sebou. Ak by ju niekto narušil v novom ročníku 2025/26, bolo by to veľké prekvapenie.

V poradí 33. ligová sezóna v ére samostatnosti Slovenska sa začne v sobotu. Aj v najbližších troch sezónach ponesie názov Niké liga.

Kto by mohol Slovan potrápiť najviac? Čo sa týka finančnej sily, tak by to mal byť DAC Dunajská Streda s odhadovaným rozpočtom okolo 10 až 12 miliónov eur. Ambície naháňať Slovan majú tradične aj v Trnave, či v Žiline.

DAC v úvode sezóny zažil ranu, keď ho UEFA vyradila z Konferenčnej ligy. Tento fakt môže na druhej strane klubu pomôcť sústrediť sa na Niké ligu. Dunajská Streda však prišla o kapitána. Christián Herc absolvoval operáciu členka a čaká ho nútená prestávka. Nová éra Trnavy Spartak Trnava začína novú éru. Bez trénera Michala Gašparíka, ktorý viedol tím štyri aj pol roka, čo je na slovenské pomery dosť nevšedný jav. Muž, ktorý so Spartakom vyhral trikrát Slovenský pohár, sa presunul za veľkou výzvou do poľského Górnika Zabrze. Gašparík nebol iba tréner, istý čas suploval aj v role športového riaditeľa. Mal zásadný vplyv pri výbere hráčov, ktorých neraz aj sám skautoval.

Gašparík bol úspešný tréner, ktorý s pomerne malým rozpočtom dotiahol tím až do skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), na druhej strane mu niektorí fanúšikovia vyčítali až príliš opatrný a defenzívny futbal. Mužstvo nedávno prebral tréner Michal Ščasný, ktorý už v Trnave pôsobil v sezóne 2018/19. „Značka Spartaka Trnava je predurčená pre najvyššie ciele. Také sú aj moje ciele, tie najvyššie,“ vyhlásil Ščasný.

(Autor: https://www.facebook.com/nikeligask)

„Nebudeme sa za nič schovávať. Určite nepoviem, že budeme spokojní s prvou šestkou, alebo štvrtým – piatym miestom. Vidím, že kvalita mužstva je obrovská, niektoré veci potrebujú čas, aby si to sadlo, ale pre mňa je podstatné to, aby sme mali svoju futbalovú tvár. A keď to pretavíme v to, akým spôsobom chceme hrať, verím, že budeme úspešní,“ dodal Ščasný. Do tímu pribudlo deväť nových hráčov, osem odišlo. Do Žiliny sa vrátil známy tréner „Sú tu aj iné mužstvá - Dunajská Streda, Žilina či ambiciózne Košice. Značka Spartaka nás ale predurčuje k boju o najvyššie méty,“ dodal Ščasný. V poslednej sezóne pôsobil v Žiline a dosiahol s ňou druhé miesto.

Úradujúci vicemajster začal prípravu s trénerom Petrom Rumanom, ktorý však skončil po mesiaci. Klub tvrdil, že z rodinných dôvodov. Nahradil ho Pavol Staňo, ktorý v klube pôsobil pred štyrmi rokmi. Káder neprešiel v lete výraznými zmenami, najvýraznejšou stratou je odchod Mária Sauera do francúzskeho Toulouse, ale do tímu sa podarilo získať napríklad Michala Faška alebo Filipa Kašu. „Je to výzva, veríme, že budeme znovu behavé, bojové a odvážne mužstvo,“ opisoval Staňo.

Futbalisti Podbrezovej vstupujú do novej sezóny s ambíciou opäť hrať nadstavbovú časť o titul, čiže umiestniť sa po základnej časti do šiesteho miesta. Z mužstva odišlo až 13 hráčov a nateraz doň prišlo jedenásť nových. Bál sa iba manželky „Chceme byť nepríjemným tímom v každom jednom zápase a dostať sa do prvej šestky a v nej byť potom ešte nepríjemnejšie. Radi by sme si splnili sem, vyhrať Slovenský pohár alebo dostať sa z Niké ligy do Európskeho pohára. Ambície, chuť a sny máme,“ vyhlásil generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček. Jeho Podbrezová hneď v prvom kole privíta Košice. Klub z východu dostal miestenku v Konferenčnej lige práve na úkor Podbrezovej. Rozhodlo o tom hlasovanie zástupcov klubov.

Tréner Roman Skuhravý, ktorý predtým pôsobil v Pobrezovej, nemá obavy z nepriateľskej atmosféry. „Bál som sa iba manželky, keď som bol mladší a prišiel som neskoro domov. Ja sa takýchto situácii nebojím,“ opisoval. Český tréner si za cieľ vybral bonmot známeho kolegu Ladislava Škorpila, ktorého citoval: „V každej sezóne chcem získať 90 bodov, ale hráči mi to pokazia hneď v 1. kole. Veľmi rád by som hral o slovenský titul a získal Slovenský pohár, no oveľa viac je pre mňa dôležitý dobrý pocit po zápase, lebo z dlhodobého hľadiska je to jediná vec, ako klub môže pomýšľať na vyššie méty,” dodal tréner Košíc.

Otázny boj o záchranu Jeho tím skončil v poslednej sezóna na piatom mieste. „Určite nechceme podliezť minulosezónnu latku,“ vyhlásil športový manažér Marek Sapara. Napínavý boj sa očakáva o záchranu. Futbalistov AS Trenčín naposledy zachránila až baráž. Tím povodie staronový tréner Ricard Moniz. Holanďan pred siedmimi rokmi pomohol Trenčanom v predkole Európskej ligy senzačne vyradiť Feyenoord Rotterdam. Vtedy však mal k dispozícii podstatne kvalitnejší tím ako dnes. Do najvyššej súťaže sa po siedmich rokoch vrátil Tatran Prešov. V prvom kole privíta Slovan.

Zápas na novom štadióne je už dávno vypredaný. Lístky sa minuli za pár hodín. Tatran po postupe z druhej ligy vymenil takmer celé mužstvo, počas leta získal už 14 nových hráčov. „Jednoznačne by sme mali byť blízko toho, aby sme sa bili o prvú šestku a boli v strede tabuľky,“ verí tréner Prešova Jaroslav Hynek. Boj o záchranu čaká zrejme Skalicu. Ružomberok by mal ísť pod vedenom trénera Ondřeja Smetanu hore.

Slovan dal zarobiť slovenskému klubu Boj o prvú šestku avizujú aj Michalovce, posilnil ich Lukáš Pauschek, ktorý so Slovanom získal osem titulov. Trnava zaujala vykúpením Michala Tomiča z pražskej Slavie. Ide o dvadsaťšesťročného obrancu s reprezentačnými skúsenosťami, podľa Transfermarkt má hodnotu 600–tisíc eur. Ak by Spartak investoval iba polovicu z toho, tak ide na klubové pomery o výnimočnú sumu. Slovan sa zrejme postaral o najväčší nákup v dejinách, ktorý sa zrealizoval medzi dvoma slovenskými klubmi. Dvadsaťročný krídelník Alasana Yirajang prišiel z Podbrezovej, kde vlani strelil deväť ligových gólov.

Pri jeho mene stojí cenovka milión. Koľko stál? „Nikdy som nešpecifikoval číslo, je to jeden z najdrahších hráčov v dejinách Slovana,“ priznal Kmotrík. Jeho slová naznačujú, že Gambijčan stál okolo milióna eur. Šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák verí, že máme pred sebou rekordnú sezónu, čo sa týka návštevnosti štadión. Pomôcť by mal príchod Prešova. „Na jeseň bude navyše Komárno zrejme na vlastnom štadióne, čo dáva šancu na zlomenie diváckych rekordov," verí šéf ULK. Tabuľka: Niké liga