Barcelona sa snažila, no nestačilo to. Hancko zabojuje o španielsky pohár

Copa del Rey - odveta semifinále
FC Barcelona - Atlético Madrid 3:0 (2:0)
Góly: 30., 72. Bernal, 45+5. Raphinha (z 11 m)
/prvý zápas 0:4, Atlético postúpilo/
Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa stali prvými finalistami Španielskeho pohára.
V semifinálovej odvete síce prehrali na pôde FC Barcelona 0:3, doma však zvíťazili 4:0 a budú tak bojovať o cennú trofej.
Súperom Atlética vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.
Barcelona v odvete prvýkrát pohrozila v 14. minúte, strela Raphinhu však mierila vedľa žrde.
V 30. minúte sa Lamine Yamal uvoľnil v šestnástke a našiel Marca Bernala, ktorý strelou zblízka pod brvno zabezpečil Barcelone vedenie.
V nadstavenom čase prvého polčasu po faule na Pedriho zvýšil z pokutového kopu Raphinha.
Po zmene strán Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a Bernal v 72. minúte svojím druhým gólom zabezpečil domácim trojgólový náskok.
Atletico však už v ďalšom priebehu neinkasovalo a postúpilo do finále Španielskeho pohára, ktorý naposledy získalo v roku 2013.