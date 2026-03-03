Barcelona sa snažila, no nestačilo to. Hancko zabojuje o španielsky pohár

Antoine Griezmann a Joao Cancelo.
Antoine Griezmann a Joao Cancelo. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. mar 2026 o 23:02
Atlético malo po prvom zápase štvorgólový náskok.

Copa del Rey - odveta semifinále

FC Barcelona - Atlético Madrid 3:0 (2:0)

Góly: 30., 72. Bernal, 45+5. Raphinha (z 11 m)

/prvý zápas 0:4, Atlético postúpilo/

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa stali prvými finalistami Španielskeho pohára.

V semifinálovej odvete síce prehrali na pôde FC Barcelona 0:3, doma však zvíťazili 4:0 a budú tak bojovať o cennú trofej.

Súperom Atlética vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.

Barcelona v odvete prvýkrát pohrozila v 14. minúte, strela Raphinhu však mierila vedľa žrde.

V 30. minúte sa Lamine Yamal uvoľnil v šestnástke a našiel Marca Bernala, ktorý strelou zblízka pod brvno zabezpečil Barcelone vedenie.

V nadstavenom čase prvého polčasu po faule na Pedriho zvýšil z pokutového kopu Raphinha.

Po zmene strán Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a Bernal v 72. minúte svojím druhým gólom zabezpečil domácim trojgólový náskok.

Atletico však už v ďalšom priebehu neinkasovalo a postúpilo do finále Španielskeho pohára, ktorý naposledy získalo v roku 2013.

Copa del Rey

    dnes 23:02
