VIDEO: Šok na úkor Liverpoolu, prehral na pôde posledného tímu. Dúbravka nezachránil Burnley

Futbalisti Burnley v zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom prehrali v 29. kole anglickej Premier League na pôde Evertonu 0:2.
V tabuľke zostali s 19 bodmi na zostupovej 19. priečke. Domáci sa ujali vedenia v 32. minúte zásluhou Jamesa Tarkowskeho, po hodine hry zvýšil Kiernan Dewsbury-Hall.
VIDEO: Zákrok Jordana Pickforda
V súboji dvoch nováčikov súťaže zvíťazil Sunderland na ihrisku Leedsu United 1:0 gólom Habiba Diarru z pokutového kopu. Bournemouth remizoval s Brentfordom 0:0.
Futbalisti FC Liverpool prehrali v 29. kole anglickej Premier League na pôde posledného Wolverhamptonu Wanderers 1:2.
O nečakanom triumfe domácich nad úradujúcim majstrom rozhodol v 90+4. minúte Andre. LIverpool figuruje v tabuľke na piatom mieste.
Premier League - 29. kolo
Leeds United - AFC Sunderland 0:1 (0:0)
Gól: 70. Diarra (z 11 m)
FC Everton - FC Burnley 2:0 (1:0)
Góly: 32. Tarkowski, 60. Dewsbury-Hall
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
AFC Bournemouth - FC Brentford 0:0
Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 2:1 (0:0)
Góly: 78. Gomes, 90+4. Andre – 83. Salah