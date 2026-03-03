VIDEO: Šok na úkor Liverpoolu, prehral na pôde posledného tímu. Dúbravka nezachránil Burnley

James Tarkowski strieľa gól.
James Tarkowski strieľa gól. (Autor: TASR/PA via AP)
3. mar 2026 o 22:55
Sunderland vyhral vďaka pokutovému kopu.

Futbalisti Burnley v zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom prehrali v 29. kole anglickej Premier League na pôde Evertonu 0:2.

V tabuľke zostali s 19 bodmi na zostupovej 19. priečke. Domáci sa ujali vedenia v 32. minúte zásluhou Jamesa Tarkowskeho, po hodine hry zvýšil Kiernan Dewsbury-Hall.

VIDEO: Zákrok Jordana Pickforda

V súboji dvoch nováčikov súťaže zvíťazil Sunderland na ihrisku Leedsu United 1:0 gólom Habiba Diarru z pokutového kopu. Bournemouth remizoval s Brentfordom 0:0.

Futbalisti FC Liverpool prehrali v 29. kole anglickej Premier League na pôde posledného Wolverhamptonu Wanderers 1:2.

O nečakanom triumfe domácich nad úradujúcim majstrom rozhodol v 90+4. minúte Andre. LIverpool figuruje v tabuľke na piatom mieste.

Premier League - 29. kolo

Leeds United - AFC Sunderland 0:1 (0:0)

Gól: 70. Diarra (z 11 m)

FC Everton - FC Burnley 2:0 (1:0)

Góly: 32. Tarkowski, 60. Dewsbury-Hall

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/

AFC Bournemouth - FC Brentford 0:0

Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 2:1 (0:0)

Góly: 78. Gomes, 90+4. Andre – 83. Salah

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 22:55
