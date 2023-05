Vyradí Sevilla ďalšieho favorita? Mourinho chce získať šiestu trofej

BRATISLAVA. José Mourinho môže druhý rok po sebe získať s futbalistami AS Rím európsku pohárovú trofej. Vlani sa tešil v Európskej konferenčnej lige, v tejto sezóne dotiahol klub už do semifinále Európskej ligy.

Budeme ich potrebovať a my urobíme všetko, aby sme ich potešili postupom do finále." Francúzsky legionár tvrdí, že tréner Xabi Alonso od októbrového príchodu na lavičku vštepil hráčom víťaznú mentalitu.

"Bude to skvelý zápas. Oba tímy budú bojovať o víťazstvo. Vieme, aké silné sú momentálne talianske kluby. Veľmi dobre poznáme trénera, hráčov i vášnivých fanúšikov AS. My však chceme spraviť radosť tým našim.

"Poprosil nás, aby sme zabudli na to, čo bolo predtým. Apeloval na to, aby sme hrali, ako keby sme začínali novú sezónu. Do klubu priniesol skúsenosti, využíva to, čím si ako hráč prešiel, aby nám denne pomáhal sa zlepšovať.

Zatiaľ sa mu darí naozaj dobre. Sme veľmi radi, že je náš hlavný tréner, mužstvo hrá dobre a ideme správnym smerom. Preto sa nám podarilo vyšplhať v tabuľke Bundesligy nahor a dostať sa do semifinále Európskej ligy."

Hráčov akoby pokropil živou vodou

Sevilla vyradila vo štvrťfinále Manchester United. Po remíze 2:2 na Old Trafford nedala slávnemu anglickému tímu v domácej odvete šancu a zdolala ho 3:0.

Andalúzania sa hotujú vyradiť ďalšieho favorita, ktorým je turínsky Juventus. Jose Luis Mendilibar pôsobí na lavičke Sevilly iba od marca a jeho príchod zapôsobil na hráčov ako pokropenie živou vodou.