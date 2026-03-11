Haraslín verí, že Sparta sa dá do poriadku. V Európe ju čaká tažký výjazd

Až dvaja českí zástupcovia vo štvrtok odohrajú prvé osemfinálové zápasy Konferenčnej ligy.
Futbalisti Sparty Praha so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom zabojujú o postup do štvrťfinále proti holandskému AZ Alkmaar, Sigmu Olomouc čaká súboj s účastníkom nemeckej Bundesligy Mainzom.
Sparta sa tešila z priameho postupu medzi najlepšiu šestnástku, keď v ligovej fáze obsadila štvrté miesto.
Do Holandska ale nevycestovala v najlepšej forme – minulý týždeň vypadla vo štvrťfinále Českého pohára po jedenástkovom rozstrele s Mladou Boleslav a v nedeľu prehrala v búrlivom mestskom derby so Slaviou 1:3.
„Pevne verím, že sa dáme do poriadku. Je pred nami ťažký výjazd v Európe, potom liga, znovu pohár a reprepauza. Zápas si rozoberieme a hodíme ho čo najskôr za hlavu. Musíme sa vyvarovať tých chýb, čo sme urobili,“ konštatoval po stretnutí Haraslín.
Alkmaar skončil v základnej časti štrnásty a v play off si poradil s arménskym FC Noah v celkovom pomere 4:1. Do osemfinálových bojov vstúpi taktiež po víkendovej prehre, v Eredivisie v sobotu podľahol Eindhovenu 1:2.
Olomouc v kádri s obrancom Matúšom Malým a brankárom Matúšom Hruškom ťahá sériu štyroch víťazstiev za sebou.
Do vyraďovacej fázy postúpil z poslednej 24. priečky, v play off následne zdolal švajčiarske Lausanne 3:2. V sobotu sa naladil triumfom na trávniku Jablonca 2:1, kde vyhral prvýkrát po 21 rokoch.
„Bavili sme sa o tom. Už v minulej sezóne sme párkrát prepísali štatistiky, napríklad víťazstvom na Sparte. Tak to jednoducho je. Najdôležitejšie je, že sme to dnes zvládli. Intenzitou to bol náročný zápas. Dobrá generálka na duel s Mainzom,“ uviedol po stretnutí strelec víťazného gólu Jáchym Šíp.
Slovenskú stopu bude mať aj duel Samsunsporu s Rayom Vallecano, dres tureckého tímu oblieka reprezentačný obranca Ľubomír Šatka.
Samsunspor v play off vyradil Škendiju Tetovo v celkovom súčte 5:0, no španielskeho súpera privíta po nedeľnej ligovej prehre s Fenerbahce 2:3. Nemecký kormidelník Thorsten Fink, ktorý v polovici februára na lavičke vystriedal Thomasa Reisa, však vidí progres.
„Sú to tri týždne, odkedy som prevzal vedenie a odkedy som prišiel, vidím v mojom mužstve silného tímového ducha. Vidieť hráčov, ako bojujú jeden za druhého, je pre mňa veľmi hodnotné. Neustále sa zlepšujeme, či už ide o herné akcie alebo o našu víziu, a chceme v tomto smere pokračovať,“ povedal pre klubový web.
Víťaz ligovej fázy Štrasburg narazí na úradujúceho chorvátskeho šampióna HNK Rijeka. Francúzsky tím sa v Konferenčnej lige prvýkrát predstaví pod vedením nového trénera Garyho O'Neila, v januári totiž Liam Rosenior odišiel do londýnskej Chelsea.
Súboj zo základnej časti si zopakujú Crystal Palace a Larnaka, v októbri sa tešilo z víťazstva 1:0 mužstvo z Cypru. Dvojnásobný finalista súťaže Fiorentina doma privíta poľský tím Raków Čenstochová.
Osemfinále Konferenčnej ligy - prvé zápasy
štvrtok 12. marca:
18:45 AZ Alkmaar - Sparta Praha
18:45 HNK Rijeka - Racing Štrasburg
18:45 Lech Poznaň - Šachtar Doneck
18:45 Samsunspor - Rayo Vallecano
21:00 AC Fiorentina - Raków Čenstochová
21:00 Crystal Palace - AEK Larnaka
21:00 NK Celje - AEK Atény
21:00 Sigma Olomouc - FSV Mainz 05
Termíny KL 2025/26
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 27. mája (Lipsko)