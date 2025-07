Skončí sa dominancia Slovana? Majstra ako prvý vyzve na vypredanom štadióne nováčik z Prešova

Ten istý názov ponesie minimálne do roku 2028, keďže Únia ligových klubov (ÚLK) v stredu predĺžila zmluvu s hlavným sponzorom o ďalšie tri roky.

18.00 KFC Komárno - AS Trenčín

V kádri „belasých“ došlo v lete k viacerým zmenám, no pokope zostalo jadro tímu, ktorý si vlani vybojoval historický postup do hlavnej fázy LM.

Duel je na programe v sobotu 20.30 h, o tri dni na to čaká sériového slovenského šampióna odveta 2. predkola Ligy majstrov v Mostare.

Trnava už bez Gašparíka

Ambície pretrhnúť šnúru svojmu úhlavnému rivalovi majú hráči Spartaka Trnava. „Andeli“ sa od zisku titulu v sezóne 2017/2018 neumiestnili vyššie ako na tretej priečke.

Rovnakú pozíciu obsadili aj v predošlom ročníku, na druhú Žilinu stratili dva body, manko na Slovan činilo priepastných 20 bodov.

V Trnave nastala najdôležitejšia zmena na trénerskom poste. V pozícii hlavného kouča skončil po štyri a pol roku Michal Gašparík, ktorý zamieril do poľskej Ekstraklasy, konkrétne do Górniku Zabrze. Zobral si so sebou aj asistentov Tomáša Prisztácsa a Mariána Hodulíka.

Spartak zveril uvoľnenú funkciu do rúk Michala Ščasného. Český kormidelník skončil po sezóne na lavičke žilinských „šošonov“.