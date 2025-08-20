Haraslínova Sparta privíta Rigu na lavičke s Guľom. Baník so Slovákmi cestuje do Celje

Tréner Adrián Guľa.
Tréner Adrián Guľa. (Autor: Riga FC - facebook)
TASR|21. aug 2025 o 00:00
Šachtar Doneck sa stretne so Servette Ženeva, ktorého dres oblieka Samuel Mráz.

BRATISLAVA. Futbalisti Sparty Praha nastúpia na štvrtkový prvý zápas play off Konferenčnej ligy proti Rige FC s jasným cieľom vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou v Lotyšsku.

Duel bude mať pikantný náboj, kapitánom Sparty je slovenský krídelník Lukáš Haraslín a trénerom Rigy jeho krajan Adrián Guľa.

Baník Ostrava so slovenským brankárom Dominikom Holecom, stredopoliarom Tomášom Rigom a útočníkmi Erikom Prekopom a Ladislavom Almásim sa predstaví na pôde slovinského NK Celje.

Sparta je po víťazstve 2:0 v Liberci na čele tabuľky českej ligy o dva body pred majstrovskou Slaviou. Oporou „rudých" je dánsky brankár Peter Vindahl, ktorý na pôde Slovana predviedol viacero dôležitých zákrokov a udržal si druhýkrát v sezóne čisté konto.

„Teší ma, že mám dôveru trénera. Brian Priske mi pred začiatkom sezóny predstavil štýl hry Sparty a povedal mi, že odo mňa očakáva stabilné výkony. Zatiaľ sa nám darí, dúfam, že v tomto trende budeme pokračovať na domácej i európskej scéne.

Naším cieľom je teraz postup do ligovej fázy KL," uviedol Vindahl pre klubový web Sparty.

Baník v 3. predkole prešiel cez Austriu Viedeň. O víťazstve 4:3 na Bazaloch rozhodol Prekop, ktorý sa strelecky presadil aj v odvete a zariadil remízu 1:1.

Pre Baník pôjde proti Celje o vôbec prvú konfrontáciu so slovinským futbalom. Súper Ostravčanov skvele vstúpil do nového ročníka ligy, keď na konte má plný počet 15 bodov.

„Súper je vo forme, čo potvrdil aj víťazstvom nad úradujúcim slovinským majstrom Olimpijou Ľubľana, ktorú deklasoval 5:0.

Čaká nás náročný dvojzápas, no verím, že ho zvládneme a zabezpečíme si postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.

Pre Baník by to bol veľký úspech a odmena pre hráčov i našich fanúšikov," zdôraznil kouč Baníka Pavel Hapal.

Vypredaný štadión v Prešove bude dejiskom súboja medzi ukrajinským tímom Polissija Žytomyr a Fiorentinou. Rumunský zástupca Universitatea Craiova, ktorý v 3. predkole vyradil Spartak Trnava, nastúpi na ihrisku tureckého Basaksehiru.

Nórsky Rosenborg Trondheim v kádri so slovenským útočníkom Dávidom Ďurišom privíta bundesligový FSV Mainz.

Šachtar Doneck sa stretne so Servette Ženeva, ktorého dres oblieka Samuel Mráz.

Konferenčná liga

prvé zápasy play off - štvrtok 21. augusta: 

18:00 Rosenborg Trondheim - FSV Mainz

19:00 ETO Győr - SK Rapid Viedeň

19:00 BK Häcken - CFR Kluž

19:00 Hamrun Spartans - RFS Riga

19:00 Wolfsberger AC - Omonia Nikózia

19:45 Basaksehir - Universitatea Craiova

20:00 Anderlecht Brusel - AEK Atény

20:00 Breidablik Kópavogur - SS Virtus

20:00 NK Celje - Baník Ostrava

20:00 FK Drita - FC Differdange

20:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar

20:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano

20:00 Olimpija Ľubľana - FC Noah

20:00 Polissija Žytomyr - AFC Fiorentina /hrá sa v Prešove/

20:00 Šachtar Doneck - Servette Ženeva

20:00 Racing Štrasburg - Bröndby Kodaň

20:00 Sparta Praha - Riga FC

20:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana

20:15 Lausanne Sports - Besiktas Istanbul

20:45 FC Shelbourne - Linfield Belfast

21:00 Crystal Palace - Fredrikstad FK

21:00 FC Hibernian - Legia Varšava

21:00 Rákow Čenstochová - Arda Kardžali

21:00 CD Santa Clara - Shamrock Rovers

Konferenčná liga

