Plzeň chce v odvete natiahnuť sériu bez prehry, Fenerbahce je v neľahkej situácii

Hráči Viktorie sa radujú z gólu
Hráči Viktorie sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|26. feb 2026 o 00:00
Európska liga pokračuje odvetnými zápasmi play-off o postup do osemfinále.

Futbalisti Viktorie Plzeň chcú vo štvrtok využiť sľubnú pozíciu po remíze 2:2 v prvom dueli na ihrisku Panathinaikosu Atény a postúpiť do osemfinále Európskej ligy. Odveta play off na štadióne v Štruncových sadoch sa začne o 18.45 h.

Plzeň v kádri so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským ešte v tejto edícii EL nenašla v deviatich zápasoch premožiteľa.

„Získali sme veľmi dobrý výsledok do odvety, hrali sme proti silnému súperovi. Rozhodovať sa bude až v Plzni, a to sme chceli. Veríme, že sme dostatočne silní, aby sme s pomocou fanúšikov vyhrali,“ hovoril Hrošovský po svojej obnovenej premiére na európskej scéne v drese „viktoriánov“.

Plzeň v hlavnom meste Grécka viedla zásluhou Denisa Višinského, potom skóre otočil dvoma gólmi Andrews Tetteh. Cennú remízu hostia zachránili v 80. minúte, keď sa strelecky presadil striedajúci Tomáš Ladra.

Viktoria v generálke na odvetu remizovala v šlágri českej ligy doma so Spartou Praha 0:0. Vo všetkých súťažiach ťahá 9-zápasovú šnúru bez prehry, naposledy vyšla naprázdno ešte 6. decembra minulého roka na pôde Slovácka.

Hráč Viktorie Plzeň Tomáš Ladra (v popredí) sa raduje po strelení gólu
Hráč Viktorie Plzeň Tomáš Ladra (v popredí) sa raduje po strelení gólu (Autor: TASR/AP)

V neľahkej situácii sú hráči tureckého Fenerbahce Istanbul po hladkej domácej prehre 0:3 s Nottinghamom.

Tréner Domenico Tedesco na predzápasovej tlačovej konferencii v Anglicku priznal, že jeho zverenci by na prienik medzi elitnú šestnástku súťaže potrebovali zázrak.

„Nevzdávame sa však vopred a budeme bojovať o postup až do konca,“ zdôraznil Tedesco, ktorého trápi maródka v tíme. K dispozícii nebude ani kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, ktorý v prvom zápase musel striedať už v 26. minúte, pretože utrpel zranenie v oblasti slabín.

Podľa najnovších správ z tábora Fenerbahce by mal v tíme pauzovať do konca marca, klub sa nesnaží nič urýchliť a chce ho mať s istotou k dispozícii 5. apríla v domácom derby proti Besiktasu.

Slovenskú reprezentáciu čaká 26. marca duel semifinále baráže o postup na svetový šampionát proti Kosovu.

Zranený slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar odchádza z ihriska
Zranený slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar odchádza z ihriska (Autor: TASR)

Viac ako jednou nohou je v osemfinále bundesligový Stuttgart, ktorý v prvom stretnutí triumfoval na ihrisku Celticu Glasgow suverénne 4:1. Dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou si vytvorila aj Celta Vigo.

Galícijčania zvíťazili na horúcej pôde PAOK-u Solún 2:1. O oba góly španielskeho klubu sa v prvom dejstve postaral kapitán Iago Aspas. Prekvapením prvých zápasov bola domáca prehra Lille s Crvenou Zvezdou Belehrad 0:1. Podľa kouča Bruna Genesia bol výkon hlboko pod možnosťami tímu.

„O postupujúcom však ešte nie je rozhodnuté,“ zdôraznil pre francúzske médiá. Náladu v kabíne vylepšila víkendová výhra na pôde Angers 1:0, Lille sa tak z troch bodov v lige tešilo opäť po dvoch mesiacoch.

Na víťazov play off čaká už osem istých účastníkov osemfinále – Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. Žreb osemfinálových dvojíc bude v piatok o 13.00 vo švajčiarskom Nyone. Osemfinále je na programe 12. a 19. marca.

Play off o postup do osemfinále Európskej ligy - odvety

18:45 VfB Stuttgart - Celtic Glasgow (prvý zápas: 4:1)

18:45 Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille (prvý zápas: 1:0)

18:45 FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény (prvý zápas: 2:2)

18:45 Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad (prvý zápas: 1:2)

21:00 Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul (prvý zápas: 3:0)

21:00 FC Bologna - Brann Bergen (prvý zápas: 1:0)

21:00 Celta Vigo - PAOK Solún (prvý zápas: 2:1)

21:00 KRC Genk - Dinamo Záhreb (prvý zápas: 3:1)

Európska liga

