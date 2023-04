Hanckov tím nemá ešte nič isté. Iba brániť by bola samovražda

V prípade, že by uspeli, mal by v semifinále zastúpenie aj slovenský futbal v osobe reprezentačného obrancu Dávida Hancka.

Hancko odohral doma proti AS Rím celý duel a potvrdil, že fakticky hneď od letného prestupu zo Sparty Praha sa zaradil medzi piliere mužstva. V 63. minúte so šťastím zabránil vyrovnaniu.

"Očakávam iný zápas ako bol u nás doma. Rím disponuje na svojom trávniku obrovskou silou, poženie ho vpred plný štadión.

No my máme už natoľko skúsené mužstvo, že tam nejdeme so strachom. Vieme, že iba brániť tesný náskok z prvého zápasu by bola samovražda. Musíme hrať rozumne," uviedol tréner Feyenoordu Arne Slot.