Plzeň aj Slovan musia potvrdiť víťazstvá vonku, Dinamo Záhreb odvracia prekvapenie

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú v sľubnej pozícii na prienik do 3. predkola Ligy majstrov. Po minulotýždňovom triumfe 2:1 na ihrisku Ferencvárosu Budapešť im v stredajšej domácej odvete (20.30 h) bude na postup stačiť aj remíza.

"V Budapešti sme dosiahli veľké víťazstvo, no sme len v polčase. Verím, že pri dobrej koncentrácii a ak budeme všetci zdravotne v poriadku, môžeme postúpiť. Nebude to však ľahké, je to len polčas. Ferencváros má výborný tím s výborným trénerom, odveta bude určite napínavá," varoval po prvom dueli tréner slovenského šampióna Vladimír Weiss starší.