Liverpool chce zlomiť negatívnu sériu proti Realu. Ancelotti: Som znepokojený

Crvena Zvezda a Graz chcú prvé body

Crvena Zvezda Belehrad hostí nemecký Stuttgart. Srbský tím nezdolal v uplynulých troch domácich zápasoch žiadny bundesligový tím ani raz, naposledy prehral 0:6 s Bayernom Mníchov v skupinovej fáze 2019/20.

Na konte ešte nemá ani bod, Stuttgart naopak so 4 bodmi živí nádej na postup.

"Samozrejme by bolo skvelé dostať sa do play off, ale sme hrdí už len na to, že sa môžeme zúčastniť tejto súťaže. Je to niečo veľmi výnimočné pre nás všetkých," citoval portál uefa.com obrancu nemeckého klubu Maximiliana Mittelstädta.

Bez bodu je aj rakúsky Graz, ktorý navyše doma nestrelil ani jeden gól.

V stredu bude hostiť Sturm španielsku Gironu, ktorá sa bude chcieť revanšovať po prehre 0:4 s Eindhovenom v uplynulom kole.