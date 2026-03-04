Hancko prehral rozdielom triedy, ale oslavoval. Zahrá si veľké finále

Chytili sa za ramená, vytvorili kruh a oslavovali. A to napriek tomu, že práve prehrali odvetu semifinále Španielskeho pohára rozdielom triedy 0:3 na pôde FC Barcelona.
Dávid Hancko sa usmieval. Postúpil do svojho prvého veľkého finále v drese Atlético Madrid.
Druhý klub z Madridu ťažil z domácej demolácie katalánskeho giganta 4:0. Náskok z prvého zápasu bol z inej galaxie – a v Barcelone ho ubránil.
Hancko opäť odohral celý zápas.
„Slovák odohral dobrý zápas. Atlético potrebuje jeho ľavú nohu na rozohrávku. Bol veľmi pohotový pri dvoch situáciách po strate lopty zo strany ‚rojiblancos‘, keď dokázal včas prečítať hru a zasiahnuť,“ opisoval jeho výkon denník Marca.
Inteligentný v obrane
Pridal jednu kľúčovú prihrávku, úspešnosť prihrávok mal 88 percent.
„Komplikovaný zápas pre obranu. Hancko musel často vychádzať do kraja, aby pomohol Ruggerimu pri bránení Yamala, no ani tak nedokázal pokryť nábehy španielskeho reprezentanta,“ napísal Sergio Picos z denníka Diario AS.
„Hancko bol veľmi inteligentný v obrane. Zo strany Barcelony čelil skutočnému ofenzívnemu náporu a snažil sa ho ustáť,“ pridal denník Mundo Deportivo.
Čo sa dialo pred zápasom?
„Pokúsime sa spraviť nemožné možným,“ vyhlásil tréner Barcelony Hansi Flick v predvečer zápasu. Po debakli na štadióne Atlética potreboval jeho tím zázrak.
Zmenil obraz
Scenár existoval: dva góly v každom polčase, zopakovať legendárne 6:1 v Lige majstrov proti Paris Saint-Germain. Štyri góly? Pre Barcelonu isto dosiahnuteľné. V tejto sezóne to dokázala už deväťkrát.
V prvom zápase na pôde Atlética chýbal tvorca barcelonskej hry Pedri. Jeho návrat v utorkovej odvete úplne zmenil obraz stretnutia – nasmeroval Barcelonu správnym smerom a pripravil súpera o akúkoľvek komfortnú odpoveď.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Atlético Madrid
Po jeho boku stál nadšený Bernal, ktorého výkon presiahol samotný gólový prínos. Spoločne predviedli lekciu z kontroly tempa, predstavivosti, pozičnej disciplíny i agresívneho zisku lopty.
Barcelona riadila dianie, dusila rozohrávku Atlética a hrýzla, ako si situácia žiadala.
Lenže Atlético prežilo.
Prvý zápas boli lepší
„Veľmi sa tešíme. Spôsob, akým sme sa dostali do finále, bolo čisté Atlético Madrid. V prvom zápase sme boli výrazne lepší a odohrali sme skvelé stretnutie, dnes sme však boli pod tlakom. Napriek tomu sme v tejto konfrontácii zaslúžene postúpili,“ hodnotil pre RTVE kapitán Koke.
Atlético si zahrá finále Copa del Rey po trinástich rokoch.
„Štyri či päť rokov sme nezískali žiadnu trofej a chceme vyhrať Copa del Rey. Dlhší čas sa dostávame do semifinále. Ľudia si to zaslúžia. Spoluhráči aj fanúšikovia,“ dodal Koke.
A ešte niečo: „Barça je skvelý tím s neuveriteľnou úrovňou. Mladí hráči lietajú, majú Pedriho, ktorý je najlepší na svete... V prvom polčase sme mohli rozhodnúť o postupe a neurobili sme to. Je to najradostnejšia prehra v mojom živote.“
Desať titulov
Večer patril aj mužovi v rukaviciach. „Sme vo finále, to je najdôležitejšie. Vedeli sme, že sa to môže skomplikovať. Sú jedným z najlepších tímov na svete. Postúpili sme, dali sme viac gólov ako oni. Stať sa šampiónmi, to je náš sen,“ vravel brankár Atlética Juan Musso.
„Mali sme smolu, že sme pred prestávkou spravili penaltu. Inak sme to mali pomerne pod kontrolou. Bránili sme, pretože sme viedli 4:0, a to nie je nič zlé. Neexistuje recept, ako hrať vždy dobre. Aj oni hrajú, a sú Barcelona. Som šťastný, že si zahráme finále, a ideme ho vyhrať.“
Atlético postúpilo do svojho dvadsiateho finále tejto súťaže. Doposiaľ získalo desať titulov, posledný 17. mája 2013 po víťazstve 2:1 po predĺžení proti Real Madrid na štadióne Santiago Bernabéu. V ten deň už na lavičke „rojiblancos“ sedel Diego Simeone.
Po stopách Greifa
Teraz sa Atlético stretne s víťazom dvojice Athletic Club – Real Sociedad, pričom tím zo San Sebastiánu si do odvety nesie jednogólový náskok.
Pred dvoma rokmi si veľké finále Španielskeho pohára zahrali aj Slováci Martin Valjent a Dominik Greif v službách RCD Mallorca. Na vrchol nedosiahli – vo finále prehrali s Athletic Bilbao po penaltovom rozstrele.
Hancko už tituly pozná. Je majstrom Slovenska so Žilinou, Česka so Spartou aj Holandska s Feyenoordom. V zbierke má český aj holandský pohár.
Teraz stojí pred ďalšou kapitolou. A tentoraz sa neusmieval po prehre preto, že by ho bolela menej.
Usmieval sa, pretože vie, že finále sa nehrá každý rok.