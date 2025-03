Španieli chcú obhájiť titul v Lige národov. Duel Nemecka s Talianskom je dôležitý aj pre Slovákov

BRATISLAVA. Futbalisti Nemecka sa chcú prvýkrát v Lige národov (LN) dostať do semifinále tejto súťaže.

V drese Nemecka sa predstaví Leon Goretzka (Bayern Mníchov), no chýbať budú zranení Aleksandar Pavlovič, Florian Wirtz i Kai Havertz.

Víťaz dvojzápasu bude v A-skupine európskej časti kvalifikácie na MS 2026 spolu so Slovenskom, Severným Írskom a Luxemburskom. Zároveň zorganizuje júnový finálový turnaj LN.

Štvrťfinále proti Taliansku je pre nás veľmi dôležité. Sú to dve stretnutia, v ktorých musíme a chceme predviesť kvalitné výkony," povedal nemecký kouč.

Spalletti cíti napätie

Útočník Undav čaká náročné konfrontácie so súperom: "Taliansko má veľmi dobrý a nebezpečný tím, ale my chceme súperiť s najlepšími. Dobre sa pripravíme a pokúsime sa zápas vyhrať. To musí byť náš cieľ," uviedol podľa uefa.com.

Podľa kapitána Joshuu Kimmicha je cieľom tímu vyhrať túto súťaž: "Všetci hovoria, že im na tom nezáleží, kým ju nevyhrajú."

Doplnil ho práve Undav: "Myslím si, že by to bolo dôležité už len pre prestíž a aby ostatné krajiny videli, že Nemecko je sila, s ktorou treba počítať."