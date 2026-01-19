Slavia privíta giganta. Hancko s Lobotkom o dôležité body a šláger na San Sire

Futbalisti Interu Miláno sa v šlágri 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov pokúsia pripraviť londýnskemu Arsenalu prvú stratu bodov v prebiehajúcom ročníku najprestížnejšej klubovej súťaže.
Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom zabojuje o dôležité body v boji o priamy postup do osemfinále na pôde Galatasarayu Istanbul, zatiaľ čo Neapol so Stanislavom Lobotkom potrebuje bodovať v Kodani.
Arsenal si za istých okolností môže v Miláne zabezpečiť prvenstvo v ligovej fáze. „Kanonieri“ sú zatiaľ v LM stopercentní, na druhý Bayern Mníchov majú náskok troch bodov, ale na utorkový šláger na San Sire sa nenaladili práve najlepšie.
Hoci ťahajú 11-zápasovú sériu bez prehry naprieč všetkými súťažami, v sobotu na štadióne Nottinghamu Forest iba remizovali 0:0 v rámci anglickej Premier League. „Samozrejme, chceli sme vyhrať a z rôznych dôvodov sa nám to nepodarilo.
Vytvorili sme si štyri obrovské šance a k tomu ešte úplne jasnú penaltu, ktorú rozhodca neodpískal. Navyše si myslím, že niektoré veci môžeme robiť lepšie, najmä v určitých fázach útočnej hry,“ citoval klubový web Arsenalu trénera Mikela Artetu.
Arsenal je nesmierne silný tím
Inter sa v priebežnej tabuľke LM nachádza na 6. priečke, ale deviaty Liverpool má taktiež 12 bodov, takže ak chce postúpiť do osemfinále priamo, potrebuje zo záverečných dvoch kôl vyťažiť čo najviac. „Podarilo sa nám zvíťaziť, čo je dôležité. Teraz potrebujeme zregenerovať čo najrýchlejšie.
Arsenal je nesmierne silný tím, čo dokazuje. Potrebujeme zo seba vydať to najlepšie,“ povedal pre klubový web ľavý obranca „nerazzurri“ Federico Dimarco po sobotňajšom víťazstve 1:0 na pôde Udinese. Inter ťahá šnúru šiestich duelov bez prehry, pričom v piatich z nich bodoval naplno.
Oveľa horšie je na tom v tabuľke LM ďalší taliansky klub. Neapol získal len 7 bodov a je na 23. priečke. V utorok ho čaká stretnutie v Kodani, ktorá je 24. a uzatvára tak zoznam tímov, ktoré sú na priečkach zabezpečujúcich postup do vyraďovacej fázy.
„Partenopei“ majú za sebou sobotné ligové víťazstvo 1:0 nad Sassuolom, keď jediný gól strelil už v 7. minúte Lobotka.
Dlho som neskóroval
„Gól ma teší, dlho som neskóroval, ale najdôležitejšie je, že nám to pomohlo vyhrať zápas. Potrebovali sme naštartovať našu cestu a zároveň potešiť našich fanúšikov. S výsledkom sme spokojní a teraz sa pokúsime posunúť vyššie v tabuľke.
Máme veľa povinností v lige aj v Lige majstrov, nie sme kompletní pre viaceré zranenia, ale budeme sa snažiť dať dokopy a zostať konkurencieschopní v boji o naše ciele,“ citoval oficiálny klubový web slovenského stredopoliara, ktorý zároveň získal ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu.
Oči futbalových priaznivcov po celom svete sa upierajú na ťaženie Realu Madrid, ktorý po prehre v Španielskom superpohári s Barcelonou odvolal trénera Xabiho Alonsa a následne vypadol z Copa del Rey s druholigovým Albacete.
„Biely balet“ zaknihoval v sobotu prvú výhru pod vedením kormidelníka Alvara Arbelou, keď zdolal 2:0 Levante. V LM bojuje o prvú osmičku, aktuálne je s 12 bodmi siedmy a v utorok privíta AS Monaco.
Ďalší madridský klub sa predstaví v stredu v Istanbule. Atletico s Hanckom sa radí medzi 12-bodové tímy a je ôsme, zatiaľ čo Galatasaray je s 9 bodmi osemnásty a ešte živí nádej aj na priamy postup do osemfinále.
Postup do ďalšej fázy by bol zázrakom pre pražskú Slaviu, ktorá má na konte tri body za tri remízy a na 24. Kodaň stráca 4 body. V stredu budú zverenci Jindřicha Trpišovského hostiť giganta z Barcelony, ktorý je až na 15. mieste s 10 bodmi a v Edene nemôže nič podceniť.
Je to gigant a my nemáme toľko bodov
„Blaugranas“ v nedeľu prekvapivo podľahli Realu Sociedad na jeho štadióne 1:2 a skončila sa ich 11-zápasová víťazná šnúra naprieč všetkými súťažami. „Každý duel chceme vyhrať, to je jasné, to sa nemení. Ale je to gigant a my nemáme toľko bodov, koľko sme chceli mať. Hráme však doma, pôjdeme si to rozdať na férovku a uvidíme, čo z toho vznikne.
Ak by sme zvíťazili, alebo remizovali, bol by to sen, no sme nohami na zemi. Vieme, že Barcelona je teraz úplne inde a potrebuje vyhrať. Dúfam, že bude poriadna ´kosa´, aby im tu nebolo vôbec dobre,“ vyhlásil pre klubový web obranca Slavie Jan Bořil.
Predposledné kolo ligovej fázy veľa napovie o konečnom zložení postupujúcich, či už priamo do osemfinále, alebo do šestnásťfinále. Mimo top osmičky sú zatiaľ aj veľkokluby ako Chelsea či Juventus, ktoré budú v 7. kole favoritmi.
Medzi ozdoby programu patrí stretnutie medzi desiatou Borussiou Dortmund a jedenástym Tottenhamom, pričom oba tímy majú zhodne po 11 bodov, a tak ich čaká kľúčový duel smerom k prípadnému postupu do osemfinále.
Program 7. kola
Utorok 20. januára
16.30 Kajrat Almaty - Club Bruggy
18.45 FK Bodö/Glimt - Manchester City
21.00 FC Kodaň - SSC Neapol
21.00 Inter Miláno - FC Arsenal
21.00 Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen
21.00 Real Madrid - AS Monaco
21.00 Sporting Lisabon - Paríž St. Germain
21.00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund
21.00 CF Villarreal - Ajax Amsterdam
Streda 21. januára
18.45 FK Karabach - Eintracht Frankfurt
18.45 Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid
21.00 SK Slavia Praha - FC Barcelona
21.00 Newcastle United - PSV Eindhoven
21.00 Olympique Marseille - FC Liverpool
21.00 Juventus FC - Benfica Lisabon
21.00 FC Chelsea - Pafos FC
21.00 Bayern Mníchov - Union Royale Saint-Gilloise
21.00 Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao