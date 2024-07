Holec v Ostrave zabojuje o pozíciu v tíme. Je to kvalitný gólman, chváli ho Hapal

V klube z moravsko-sliezskeho pohraničia má nahradiť jednotku z predchádzajúceho ročníka Jiřího Letáčka, ktorý nedávno zamieril do španielskeho prvoligového tímu Getafe CF.

"Chceli sme skúseného a kvalitného gólmana a Dominik tieto parametre spĺňa. Ide sem s odhodlaním zabojovať o svoje miesto a veríme, že s našimi brankármi vytvoria kvalitný tím,“ povedal bývalý brankár londýnskych klubov West Ham United a Queens Park Rangers, ktorý je zároveň legendou ostravského klubu.



Holec okrem Žiliny pôsobil na Slovensku aj v Senici, Zlatých Moravciach a Žiari nad Hronom. Chytal tiež v Poľsku za Čenstochovú a Poznaň, skúsenosti s českým futbalom zbieral okrem Karvinej aj v Sparte Praha. Rodák z Českých Budějovíc sa v roku 2022 v jednom dueli objavil aj v bránke národného tímu SR.

Z príchodu slovenského brankára má radosť aj kouč Pavel Hapal, ktorého cesta sa s tou Holecovou preťala aj pod Tatrami.

“Poznám ho zo Slovenska. Je to kvalitný gólman s výbornou hrou nohami aj na bránkovej čiare. V Karvinej mal na konci sezóny zdravotný problém so stehenným svalom, dnes už však s nami trénoval naplno. Musí sa s tímom ešte zohrať. Vyzerá to tak, že v prvom kole ešte dostane šancu Markovič,“ uviedol tréner Hapal pre klubový web Baníka.