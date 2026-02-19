Po zdravotnej prehliadke zmenili názor. Hradec neangažuje známeho Taliana

Královohradecký futbalový klub sa v posledných dňoch snažil priviesť bývalého futbalistu AC Miláno alebo Juventusu Turín Mattiu De Sciglia.
Tridsaťtriročný pravý bek sa na východe Čiech podrobil zdravotnej prehliadke, siedmy tím ligovej tabuľky ale napokon neposilní. Klub to uviedol na webe.
De Sciglio má na konte 40 štartov za taliansku reprezentáciu, zúčastnil sa majstrovstiev sveta 2014 aj Eura o dva roky neskôr.
Za posledné dva a pol roka ale nastúpil aj vinou zdravotných problémov len na 20 súťažných zápasov. Naposledy pôsobil v Empoli, od leta je bez angažmánu.
"Na štarte jarnej časti sezóny sme uvažovali o krátkodobom doplnení kádra skúseným futbalistom z Talianska. Mattia sa u nás v tomto týždni podrobil zdravotným testom.
Po zvážení všetkých výsledkov a okolností sme dospeli k záveru, že by pre náš klub nebol okamžitou pomocou, čo bol primárny cieľ, pre ktorý sme ho chceli angažovať, "povedal športový riaditeľ Hradca Králové Peter Pojezný.
De Sciglio trikrát ovládol taliansku ligu s Juventusom, odkiaľ sa pozná s Pavlom Nedvědom.
Spolumajiteľ hradeckého celku a súčasne generálny manažér českých reprezentácií po ukončení hráčskej kariéry pôsobil v turínskom veľkoklube ako funkcionár.