Kvarteto Slovákov v Ostrave povedie nový tréner. Nedávno pôsobil v Ružomberku

Tomáš Galásek v pondelok skončil v pozícii hlavného trénera futbalistov Baníka Ostrava. Klub zároveň oficiálne potvrdil jeho nástupcu, ktorým sa stal bývalý kouč Ružomberka Ondřej Smetana.
Dôvodom trénerskej zmeny boli neuspokojivé výsledky, pre ktoré sa tím namočil do záchranárskych bojov o udržanie sa v najvyššej súťaži. Galásek skončil po nedeľňajšej prehre 0:1 s Libercom.
Pod vedením 53-ročného Čecha sa Ostrave výsledkovo nedarilo, z 12 ligových duelov dokázala len v troch prípadoch zvíťaziť. V tabuľke sa prepadla na 14. priečku, na poslednú Duklu Prahu má už len trojbodový náskok.
Na uvoľnenú stoličku Baníka tak zasadol Smetana. Rodák z Ostravy už viedol Baník pred štyrmi rokmi a jesennú časť sezóny 2021/2022 zakončil ziskom 36 bodov. Toto klubové maximum z uplynulých šestnástich rokov vyrovnal minulý rok Pavel Hapal.
„V Ružomberku, kde nemal až tak silný káder, dokázal mužstvo vytiahnuť zo spodnej polovice tabuľky. Veríme, že svoje skúsenosti zúročí a pomôže nám v našej situácii,“ vyjadril sa na jeho adresu šéf športového úseku Baníka Luděk Mikloško.
Pod vedením Smetanu debutoval v A-tíme napríklad Matěj Šín, ktorý už je hráčom holandského AZ Alkmaar. Smetana po odchode z Ostravy viedol aj Jihlavu.
Štyridsaťtriročný kouč získal s Ružomberkom v sezóne 2023/2024 Slovenský pohár a o rok neskôr doviedol Liptákov opäť do finále.
V novembri 2024 sa stal trénerom Slovácka, kde však vydržal len do marca 2025 a o niekoľko dní neskôr opäť prebral Ružomberok. S tímom síce začal zimnú prípravu, no v januári sa s ním klub rozlúčil.
Súčasťou ostravského kádra je kvarteto Slovákov - brankár Viktor Budinský, stredopoliar Matúš Rusnák, útočníci Ladislav Almási a Jakub Pira.