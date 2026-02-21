Slovenský stredopoliar ťahá Jablonec. Jeho mužstvo na jar ešte neprehralo

Slovenský futbalista Sebastian Nebyla v sobotu rozhodol v 23. kole českej ligy o víťazstve Jablonca nad Karvinou 1:0.
Nebyla sa presadil v druhom zápase za sebou. Jeho tím je na jar zatiaľ bez prehry a patrí mu tretie miesto.
Stredopoliar domácich strelil jediný gól stretnutia v 57. minúte, keď sa najlepšie zorientoval v pokutovom území a prízemnou strelou prekonal brankára Karvinej. V drese Jablonca nastúpil v základnej zostave i jeho krajan Dominik Hollý, pričom obaja striedali až v úplnom závere.
Čisté konto si udržalo doma aj Slovácko, ktoré zdolalo Pardubice 2:0. Slovák Patrik Blahút si pripísal plnú minutáž a bol tak pri štvrtej výhre Slovácka v sezóne.
Ďalší Slováci v kádri domácich Tomáš Huk a Martin Šviderský nastúpili z lavičky. Jarná posila Pardubíc Samuel Kopásek odohral druhý polčas.
Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák odohrali za Hradec Králové celý zápas pri bezgólovej remíze proti Zlínu. Oba tímy si pripísali siedmu remízu v sezóne a držia sa v skupine tímov medzi 7. až 10. miestom.
Česká liga - 23. kolo:
1. FC Slovácko - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Góly: 30. Suchan, 89. Solil (vlastný)
/P. Blahút odohral celý zápas, T. Huk hral od 61. min., M. Šviderský od 90. min., F. Vaško na lavičke náhradníkov - S. Kopásek druhý polčas/
FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)
Góly: 57. Nebyla
/D. Hollý a S. Nebyla hrali do 90. min., S. Lavrinčík na lavičke náhradníkov (všetci Jablonec)/
FC Hradec Králové - FC Zlín 0:0
/J. Uhrinčať a S. Dancák celý zápas, L. Čmelík od 74. minúty (všetci Hradec Králové)/