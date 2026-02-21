Slovenský stredopoliar ťahá Jablonec. Jeho mužstvo na jar ešte neprehralo

Sebastian Nebyla
Sebastian Nebyla (Autor: FK Jablonec)
TASR|21. feb 2026 o 17:55
Sebastian Nebyla v sobotu rozhodol v 23. kole českej ligy o víťazstve nad Karvinou 1:0.

Slovenský futbalista Sebastian Nebyla v sobotu rozhodol v 23. kole českej ligy o víťazstve Jablonca nad Karvinou 1:0.

Nebyla sa presadil v druhom zápase za sebou. Jeho tím je na jar zatiaľ bez prehry a patrí mu tretie miesto. 

Stredopoliar domácich strelil jediný gól stretnutia v 57. minúte, keď sa najlepšie zorientoval v pokutovom území a prízemnou strelou prekonal brankára Karvinej. V drese Jablonca nastúpil v základnej zostave i jeho krajan Dominik Hollý, pričom obaja striedali až v úplnom závere.

Čisté konto si udržalo doma aj Slovácko, ktoré zdolalo Pardubice 2:0. Slovák Patrik Blahút si pripísal plnú minutáž a bol tak pri štvrtej výhre Slovácka v sezóne.

Ďalší Slováci v kádri domácich Tomáš Huk a Martin Šviderský nastúpili z lavičky. Jarná posila Pardubíc Samuel Kopásek odohral druhý polčas. 

Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák odohrali za Hradec Králové celý zápas pri bezgólovej remíze proti Zlínu. Oba tímy si pripísali siedmu remízu v sezóne a držia sa v skupine tímov medzi 7. až 10. miestom. 

Česká liga - 23. kolo:

1. FC Slovácko - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Góly: 30. Suchan, 89. Solil (vlastný)

/P. Blahút odohral celý zápas, T. Huk hral od 61. min., M. Šviderský od 90. min., F. Vaško na lavičke náhradníkov - S. Kopásek druhý polčas/

FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Góly: 57. Nebyla 

/D. Hollý a S. Nebyla hrali do 90. min., S. Lavrinčík na lavičke náhradníkov (všetci Jablonec)/

FC Hradec Králové - FC Zlín 0:0

/J. Uhrinčať a S. Dancák celý zápas, L. Čmelík od 74. minúty (všetci Hradec Králové)/

