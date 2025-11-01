ONLINE: FC Tatran Prešov - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
01.11.2025 o 15:30
13. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Bednár, Roszbeck..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 13. kola Niké ligy medzi Prešovom a Žilinou.
FC TATRAN Prešov
Tatran šokoval slovenský futbal uplynulým výsledkom, ktorý uhral na pôde majstrovského ŠK Slovan Bratislava. Na nováčika by zrejme nikto nestavil ani deravý groš. Zeleno-bieli však prekvapivo dominovali celý duel a ich čas prišiel v 86. minúte. Roman Begala aj s prispením žrde prekonal brankára Dominika Takáča a Tehelné pole stíchlo. Prešov si tabuľkovo i bodovo polepšil.
MŠK Žilina
Žilina profituje zo slabšej formy Slovana a zaslúžene tróni na čele tabuľky. Náskok sa ale zmenšil na jeden bod. MŠK má výbornú formu, keď neprehral už osem zápasov. Reprezentačné výkony znova ponúka skúsený stredopoliar Michal Faško. Žilinčania mali veľký problém poraziť Senec v Slovnaft Cupe, no v nadstavenom čase ich vykúpil Mweng.
FC TATRAN Prešov
Tatran šokoval slovenský futbal uplynulým výsledkom, ktorý uhral na pôde majstrovského ŠK Slovan Bratislava. Na nováčika by zrejme nikto nestavil ani deravý groš. Zeleno-bieli však prekvapivo dominovali celý duel a ich čas prišiel v 86. minúte. Roman Begala aj s prispením žrde prekonal brankára Dominika Takáča a Tehelné pole stíchlo. Prešov si tabuľkovo i bodovo polepšil.
MŠK Žilina
Žilina profituje zo slabšej formy Slovana a zaslúžene tróni na čele tabuľky. Náskok sa ale zmenšil na jeden bod. MŠK má výbornú formu, keď neprehral už osem zápasov. Reprezentačné výkony znova ponúka skúsený stredopoliar Michal Faško. Žilinčania mali veľký problém poraziť Senec v Slovnaft Cupe, no v nadstavenom čase ich vykúpil Mweng.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
7
3
1
24:15
24
V
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body