ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
09.11.2025 o 18:00
14. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Rozhodca: Kružliak – Pozor, Kuba..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola Niké ligy medzi Prešovom a Trnavou.
FC TATRAN Prešov
Prešov túžobne očakáva prvé domáce víťazstvo, ktorým by potešil verných 6 500 divákov. Štadión v metropole Šariša je permanentne vypredaný. Tatran veril v úspech pred týždňom v súboji so Žilinou. Zápas sa však premenil na nočnú moru, ktorú podčiarkol debakel 0:4. Aby toho nebolo málo, zeleno-bieli stratili na tri týždne trénera Vladimíra Cifraniča za ostrú slovnú kontroverziu s Filipom Kašom. Najbližšie dni bude viesť tím jeho asistent Erik Havrila. Prešovu patrí desiata priečka s dvanástimi bodmi.
FC Spartak Trnava
Spartak sa snaží dobehnúť vedúcu Žilinu. Aktuálne má na ňu manko ôsmich bodov. Trnavu chvíľu sužovala kríza na domácom trávniku. Vyvrcholením bola prehra 0:2 vo veľkým derby so Slovanom, ale potom nastal obrat. "Spartakovci" sa naštartovali na Košiciach a následne si to odniesol aj Trenčín. Hostia vonku ešte nikomu nepodľahli. Ostanú stopercentní i po dnešnom večeri v Prešove?
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body