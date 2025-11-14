Prešov dostal pokutu za správanie fanúšikov. Trest aj pre Trnavu a dištanc pre Gruzínčana

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) uložila finančnú pokutu 2000 eur klubu FC Tatran Prešov.
Dôvodom je hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich počas domáceho duelu 14. kola Niké ligy proti FC Spartak Trnava (opakované urážlivé pokrikovanie, vnesenie a opakované použitie pyrotechniky, s následkom prerušenia stretnutia).
Bez trestu nezostal ani hosťujúci tím, ktorý dostal za rovnaký priestupok svojich priaznivcov pokutu vo výške 600 eur.
Vyplýva to z Úradnej správy SFZ zverejnej na oficiálnej stránke .
V stretnutí Prešova s Trnavou, ktoré vyhrali domáci 2:1, sa odohral v závere ešte jeden okamih.
V 99. minúte dostal červenú kartu Giorgi Mojstrapišvili. Gruzínčan dostal za kopnutie súpera dištanc na tri zápasy.
Disciplinárna komisia zároveň informoval, že viacero hráčov dostalo stopku na jeden zápas za 5 žltých kariet.
Je medzi nimi aj Vladimír Weiss z ŠK Slovan Bratislava. Ďalšími sú aj Tadeáš Hájovský z Trenčína a Patrik Šimko z Tatrana Prešov