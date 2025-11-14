Prešov dostal pokutu za správanie fanúšikov. Trest aj pre Trnavu a dištanc pre Gruzínčana

Na snímke zľava Andy Masaryk, Martin Regáli (obaja Prešov), Milan Corryn (Trnava).
Fotogaléria (8)
Na snímke zľava Andy Masaryk, Martin Regáli (obaja Prešov), Milan Corryn (Trnava). (Autor: TASR)
Sportnet|14. nov 2025 o 14:16
ShareTweet0

Vyplýva to z Úradnej správy SFZ zverejnej na oficiálnej stránke.

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) uložila finančnú pokutu 2000 eur klubu FC Tatran Prešov.

Dôvodom je hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich počas domáceho duelu 14. kola Niké ligy proti FC Spartak Trnava (opakované urážlivé pokrikovanie, vnesenie a opakované použitie pyrotechniky, s následkom prerušenia stretnutia).

Bez trestu nezostal ani hosťujúci tím, ktorý dostal za rovnaký priestupok svojich priaznivcov pokutu vo výške 600 eur.

Vyplýva to z Úradnej správy SFZ zverejnej na oficiálnej stránke .

Fotogaléria zo zápasu Tatran Prešov - Spartak Trnava (Niké liga - 14. kolo)
Zľava Daniels Balodis (Prešov), Timotej Kudlička (Trnava)
Druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava
Futbalisti Prešova sa tešia z gólu počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava
Hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič
8 fotografií
Timotej Kudlička (Trnava) sa teší z góluTimotej Kudlička (Trnava) sa teší z góluGólová akcia Trnavy, zľava Martin Regáli, brankár Pavol Bajza (Prešov), Libor Holík (Trnava) počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak TrnavaDymovnice na zápase 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava

V stretnutí Prešova s Trnavou, ktoré vyhrali domáci 2:1, sa odohral v závere ešte jeden okamih.

V 99. minúte dostal červenú kartu Giorgi Mojstrapišvili. Gruzínčan dostal za kopnutie súpera dištanc na tri zápasy.

Disciplinárna komisia zároveň informoval, že viacero hráčov dostalo stopku na jeden zápas za 5 žltých kariet.

Je medzi nimi aj Vladimír Weiss z ŠK Slovan Bratislava. Ďalšími sú aj Tadeáš Hájovský z Trenčína a Patrik Šimko z Tatrana Prešov

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke zľava Andy Masaryk, Martin Regáli (obaja Prešov), Milan Corryn (Trnava).
    Na snímke zľava Andy Masaryk, Martin Regáli (obaja Prešov), Milan Corryn (Trnava).
    Prešov dostal pokutu za správanie fanúšikov. Trest aj pre Trnavu a dištanc pre Gruzínčana
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov dostal pokutu za správanie fanúšikov. Trest aj pre Trnavu a dištanc pre Gruzínčana