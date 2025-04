ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 21. kola MONACObet ligy medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



FC TATRAN Prešov



Futbalistov Prešova čaká veľký a kľúčový súboj v boji o postup do Niké ligy. So 48 bodmi majú pred Liptákmi náskok ôsmich bodov. Tatran od vymenovania trénera Jaroslava Hyneka do funkcie, ktorý nahradil Mareka Petruša, vyhral trikrát po sebe. Problémom zeleno-bielych bola mizerná efektivita vzhľadom na kvalitu súpisky, no zdá sa, že sa opory kádra postupne prebúdzajú.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš



Mikuláš predošlé duely nedotiahol do víťazného konca a neskresal tak narastajúci náskok Tatranu. Okrem toho priebežne stratil barážovú priečku, na ktorej sa nechal vystriedať Zlatými Moravcami po vzájomnej bitke vo ViOn aréne, ktorú prehral 1:2. Ďalší fakt, ktorý nehrá pre Liptákov je ten, že vzájomný zápas s Prešovom na domácej pôde prehrali najtesnejším rozdielom 1:2 ešte v septembri.