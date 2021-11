Legenda United rezignovala: Sú tak mimo, že je to neuveriteľné

BRATISLAVA. Legendárny kapitán Manchestru United Roy Keane sa v televíznom štúdiu tváril rezignovane. „Už roky nadávam na týchto chlapcov - vzdávam sa. Vzdávam to s týmito hráčmi,“ vravel pre Sky Sports. „Sú to elitní hráči, reprezentanti. Nerozumiem tomu, ako bránia. Vzdávam to,“ zopakoval niekdajší hráč klubu z Old Trafford. Slávny Manchester United v sobotu opäť zlyhal. Opäť proti veľkému súperovi a opäť na domácom štadióne. V zápase 11. kola Premier league prehral s mestským rivalom City po bezduchom výkone 0:2.

„Rozdiel triedy a to vo všetkom. Boli to muži proti chlapcom. United sú tak mimo, že je to neuveriteľné,“ pokračoval Keane.

Horšie ako proti Liverpoolu Už po hodine hry odchádzali z kultového štadión Old Trafford stovky znechutených fanúšikov. Podobne ako pred dvoma týždňami po prehre 0:5 s Liverpoolom. „Úplne chápem, prečo fanúšikovia odchádzajú po hodine a ja som vždy kritický k predčasným odchodom fanúšikov,“ povedal Keane. Aj proti City mohli United prehrať rovnakým výsledkom. Hostia mali šancí neúrekom. Dominovali vo všetkom.

"Bol to horší pocit ako v zápase s Liverpoolom,“ vyhlásil Keane. Domácich zachránil brankár David de Gea, ktorých zneškodnil minimálne tri veľké šance a tiež rozhodca, ktorý prehliadol jasný faul. Hosťom tak odoprel penaltu. Nemajú na to, aby hrali za United Keana zaujal pohľad na útočníka Manchestru City Phila Fodena, ktorý robil rozhovor pre televíznu stanicu. "Pozerám sa na to tak, že po derby by ste mali byť vyšťavení, mali by ste byť vyčerpaní a bez energie. Rozprával sa tam, ako keby mal tréningový zápas,“ nechápal Keane.

(Autor: SofaScore)

Môže to ešte tréner Ole Gunnar Solskjaer ustáť? V britských médiách sa už dlho prepiera jeho neistá pozícia v klube a čoraz vyšší tlak na jeho osobu. „Myslím si, že Ole bude pod väčším tlakom ako po zápase s Liverpoolom. Ide o spôsob, akým prehrali,“ myslí si Keane. Ironicky ľutoval hráčov Manchestru United. "Chýba im kvalita, najmä v strede poľa. Chcel by som ísť tvrdo do hráčov, ale dnes mi ich bolo ľúto. Jednoducho nemajú na to, aby hrali za United,“ dodal Keane.