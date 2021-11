Žiadna dráma to nebola. Bitku o Manchester poľahky ovládlo City

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v zápase 11. kola anglickej Premier League nad svojim mestským rivalom United 2:0.

Zverenci Pepa Guardiolu zápas jasne kontrovali, mali takmer 70-percentné držanie lopty a súpera pustili len k jednej strele na bránu Edersona. O tú sa postaral Cristiano Ronaldo, ale aj on bol v zápase málo viditeľný.

Na Old Trafford sa hostia rýchlo ujali vedenia, keď si center Joaa Cancela z ľavej strany nešťastne zrazil do vlastnej siete Eric Bailly.

Aj druhá gólová akcia "Citizens" sa začala u Cancela. Portugalčan pred odchodom do šatní zakrútil loptu do šestnástky, Luke Shaw ju púšťal s vedomím, že nenájde adresáta, no Bernardo Silva ju stihol šikovne tečovať za chrbát Davida de Geu.