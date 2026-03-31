Polícia vyšetruje predaj San Sira pre možnú manipuláciu, v Miláne vykonala razie

Predaj ikonického milánskeho štadióna San Siro z rúk mesta talianskym futbalovým gigantom Interu a AC vyšetrujú pre možnú manipuláciu s ponukami. V utorok o tom informovali tamojšie médiá.
Podľa agentúry AFP vyšetrujú dokopy deväť osôb, pričom talianska finančná polícia vykonala prehliadky na milánskej radnici a v spoločnosti vlastnenej Interom a AC, ktorá spravuje San Siro.
Medzi vyšetrovanými je bývalý generálny riaditeľ Interu Alessandro Antonello, zástupcovia oboch klubov i generálny riaditeľ mesta Miláno Christian Malangone, ktorého médiá označujú za pravú ruku primátora Giuseppeho Salu.
Obvinenia sa týkajú „bid rigging“, teda koluzívnej účasti v tendri. Ide o protisúťažné správanie, pri ktorom sa podnikatelia, ktorí by mali byť konkurentmi, tajne dohodnú, aby ovplyvnili výsledok verejného obstarávania.
Vyšetrovatelia sa zamerali na spôsob, akým bol koncom septembra schválený predaj 28 hektárov verejných pozemkov, na ktorých sa nachádza San Siro, za celkovú sumu 197 miliónov eur (približne 227 miliónov dolárov).
Inter a AC Miláno plánujú zbúrať San Siro po tom, čo na pozemku v bezprostrednej blízkosti súčasného štadióna postavia novú arénu s kapacitou 70.000 miest.