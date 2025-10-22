Tragédia v Španielsku. Pred zápasom Ligy majstrov zomrel fanúšik Manchestru City

VILLARREAL. Pred utorkovým zápasom futbalovej Ligy majstrov medzi domácim Villarrealom a Manchestrom City (0:2) zomrel fanúšik anglického klubu. „Citizens“ to v stredu potvrdili na sociálnej sieti.
Podľa anglického periodika Manchester Evening News cestoval Guy Bradshaw do španielskeho mesta Benidorm, ktoré je od Villarrealu vzdialené približne 200 km.
V skorých ranných hodinách ho na ubytovaní našiel jeden z jeho priateľov. Zosnulý mal 35 rokov.
„Všetci v klube vyjadrujú v tomto ťažkom období úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a ďalším fanúšikom,“ uviedlo City v príspevku na sociálnej sieti X.
Bradshawa si na sociálnych sieťach uctilo množstvo priaznivcov anglického klubu. Na platforme GoFundMe tiež bola založená zbierka, ktorá má pomôcť uhradiť náklady na repatriáciu jeho tela.
Do stredajšieho rána sa vyzbieralo viac ako 17-tisíc libier. Príčina Bradshawovho úmrtia dosiaľ nie je známa, uviedla agentúra AP.