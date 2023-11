Sympatický výkon druholigistu. Trnava odpadávala kondične, no postúpila

Slovnaft Cup - 4. kolo

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Keď Roland Gerebenits po hodine hry dotlačil loptu do siete, štadión v Považskej Bystrici takmer explodoval.

Zápas sa hral na ťažkom teréne, no vo výbornom tempe. Pre domácich to bol veľký futbalový sviatok, v ich drese sa objavili aj bývalí hráči Trnavy Anton Sloboda, Marek Václav či Kristián Mihálek.

Vedenia sa ujal Spartak, v 16. minúte dostal veľa priestoru pred šestnástkou Kelvin Ofori a ľavačkou do rohu brány otvoril skóre. V ostatnom priebehu prvého polčasu už priaznivci gól nevideli.

V 70. minúte sa chyby dopustil inak dobre chytajúci brankár Trnavy Martin Vantruba. Do rúk chytil malú domov a domáci zahrávali nepriamy kop. Dušan Kucharčík však loptu do siete neposlal a stav zostal nezmenený.

Na štadióne zavládla eufória, ošiaľ. Domáci sa však dlho z vyrovnania netešili. Na center si o štyri minúty nabehol Erik Daniel a poslal Trnavu opäť do vedenia - 2:1.

Rešpekt bol zbytočný

Zápas priniesol emócie. V závere robili domáci všetko preto, aby duel poslali do penált. Druholigista podal sympatický výkon, no napriek enormnému úsiliu sa mu to nepodarilo.

„S výkonom som spokojný, ale s výsledkom nie. Vyhral tím, ktorý bol efektívnejší. Nemyslím si, že bol lepší, ale to je ten rozdiel medzi prvou a druhou ligou,“ pre Futbalnet.tv hodnotil tréner Považskej Bystrice Peter Jakuš.

Jeho mužstvo hralo podľa neho najmä v prvom polčase s prílišným rešpektom.

„Zo začiatku to bolo úplne zbytočné. V kabíne som povedal, že si to s nimi musíme normálne rozdať. Vyšli sme, mali sme dosť šancí, aby sme zápas otočili.

Ale keď s ligistom dáte na 1:1, nemôžete za päť minút dostať gól. To si už potom oni postrážia,“ dodal s tým, že gratuluje Trnave k postupu a praje jej úspechy v Niké lige i Európskej konferenčnej lige.

Lodivod druholigistu po stretnutí chválil priaznivcov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru.

„Klobúk dole. Povzbudzovali, keď sme prehrávali i remizovali, za čo im patrí poďakovanie. Hráči išli na dno svojich síl, za čo si potlesk zaslúžili,“ uviedol Jakuš.