ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Pred predposledným kolo MONACObet ligy poznáme postupujúceho do najvyššej súťaže, ktorým je Prešov. Pri zostupe má nôž na krku Stará Ľubovňa, ale v hre je stále šesť bodov, takže spadnúť môže ešte Humenné alebo Pohronie. Práve Pohronie čaká náročný súboj, v ktorom sa stretne s dobre hrajúcou Považskou Bystricou. Prvý vzájomný duel skončil priaznivo pre tím z Považia, keď zvíťazil na pôde Pohronia 2:1.



MŠK Považská Bystrica: Považanom patrí aktuálne štvrté miesto so ziskom 38 bodov. Postúpiť vyššie už nemôžu, ale klesnúť ešte áno, keďže piata Petržalka stráca dva body. V minulom kole remizovali s rezervou Žiliny 2:2, pričom viedli 2:0. Oba góly strelil Mário Boris, ktorý je najlepším strelcom Považskej Bystrice s ôsmimi presnými zásahmi.



FK POHRONIE: Pohronie je na dvanástom mieste s 25 bodmi. Stráca dva body na žilinské „béčko“ a aj Slovan. Na Humenné má k dobru štyri body, s ktorým Pohrončania práve odohrali posledný zápas remízovým výsledkom 1:1. Šesťkrát sa gólovo presadil Ousman Kujabi a spolu s ním aj Any Masaryk.