Bude to veľká strata, smúti tréner. Portugalsko prišlo o kľúčového hráča

LISABON. Portugalský futbalový obranca Nuno Mendes nepomôže reprezentácii v novembrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Írsku a Arménsku.
Vyradilo ho zranenie kolena. Do tímu sa však vracia Joao Neves, ktorý je Mendesov spoluhráč v Paríži Saint-Germain.
„Neexistuje hráč, ktorý by dokázal Nuna nahradiť. Momentálne je to zrejme najlepší obranca na svete. Bude to pre nás veľká strata," citovala AFP slová trénera portugalskej reprezentácie Roberta Martineza, ktorý prvýkrát povolal Carlosa Forbsa z Clubu Bruggy.
Ten zažiaril v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Barcelone, v ktorom vsietil dva góly a výrazne prispel k remíze 3:3.
Nominácia Portugalska na zápasy kvalifikácie MS 2026
brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisabon)
obrancovia: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce Istanbul), Joao Cancelo (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Antonio Silva (Benfica Lisabon), Renato Veiga (FC Villarreal)
stredopoliari: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paríž Saint-Germain), Vitinha (Paríž Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
útočníci: Pedro Goncalves (Sporting Lisabon), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting Lisabon), Francisco Conceicao (Juventus Turín), Rafael Leao (AC Miláno), Pedro Neto (FC Chelsea), Carlos Forbs (Club Bruggy), Goncalo Ramos (Paríž Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)