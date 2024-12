Osemnásťročný Slovák žiari v cudzine: Je z nás najrýchlejší, priznal Lobotka

BRATISLAVA. Podľa stránky Transfermarkt sú to najdrahší tínedžeri v dejinách Slovenska. Leo Sauer stojí päť miliónov eur, Nino Marcelli o milión menej. Aj v ich kluboch NAC Breda a Slovan Bratislava platí, že sú hráči s najvyššou hodnotou z celého kádra.

Obaja sa narodili v Bratislave, obaja ako žiaci vyrastali v Slovane. Devätnásťročný Nino Marcelli začínal s futbalom v Karlovej Vsi. Mal iba desať, keď za sto eur prestúpil do Slovana. Bola to tabuľková cena.

O pol roka mladší Leo Sauer odštartoval v inej bratislavskej časti – Rača. A tiež zamieril do Slovana.

Najmladší rekordéri

Obaja sú krídelníci, ktorí zvyčajne operujú na ľavej strane. Obaja si spolu vlani zahrali na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Obaja by mali patriť medzi hviezdy majstrovstiev Európy do 21 rokov, ktoré budúci rok usporiada práve Slovensko.

Leo Sauer sa stal vlani najmladším Slovákov, ktorý debutoval v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. V drese Feyenoordu Rotterdam naskočil do hry v 87. minúte - vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni.

Sauer je už zhruba rok súčasťou reprezentačného áčka. „Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal v lete Stanislav Lobotka. Jeho slová potvrdil aj slávny Marek Hamšík.