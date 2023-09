Poľsko sa pripája k Ukrajine, všetky zápasy proti ruským tímom bude bojkotovať

"Ak budú mať ruské národné tímy povolenie hrať, naše národné tímy proti nim hrať nebudú. To je jediné dobré riešenie," uviedol Kulesza na sociálnej sieti X.

V stredu to uviedol predseda Poľského futbalové zväzu (PZPN) Cezary Kulesza.

UEFA v utorok rozhodla o tom, že Ruská futbalová reprezentácia do 17 rokov môže hrávať stretnutia v Európe.

Umožniť im hrať je investícia do budúcej generácie a lepšieho zajtrajška," vyhlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin podľa DPA.

Ruské tímy do 17 rokov by sa mali zaradiť aj do súťaží, u ktorých už prebehol žreb.

Seniorské reprezentácie a kluby zostávajú aj naďalej mimo súťaží pod hlavičkou UEFA.