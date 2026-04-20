Slovenský stopér Rosenborgu po návrate: Všetko sa zahojilo tak, ako sa malo

Slovenský futbalista Tomáš Nemčík sa po novembrovom zranení kolena vrátil na súťažné trávniky len pred niekoľkými dňami. Čerstvo 25-ročný stopér nastúpil v základnej zostave v dvoch posledných ligových zápasoch Rosenborgu Trondheim.
Jeho tím si v nich pripísal na konto štyri body a usekol minikrízu, do ktorej sa dostal po troch prehrách za sebou v úvode nového ročníka nórskej Eliteserien.
Nemčík si v sobotu na ihrisku Sandefjordu pripísal plnú minutáž a kvalitným výkonom prispel k remíze 0:0. Týždeň predtým odohral člen širšieho reprezentačného kádra „sokolov“ 81 minút doma proti Sarpsborgu (2:1).
Koleno je už na sto percent v poriadku
„Je to všeobecne super pocit byť späť na ihrisku s chalanmi po takej dlhej dobe a opäť byť k dispozícii trénerom. Koleno je už na sto percent v poriadku, všetko sa zahojilo tak, ako sa malo.
Po zdravotnej stránke som plne k dispozícii,“ informoval Nemčík o aktuálnom zdravotnom stave.
Odchovanec MŠK Žilina začína v nórskom klube svoju tretiu sezónu. V oboch predošlých odohral v lige vyše 20 zápasov a etabloval sa v základnej jedenástke rekordného 26-násobného šampióna krajiny.
Mali sme katastrofálny štart do nového ročníka
„Odkedy som prišiel, naše ciele sú kvalifikovať sa do európskych súťaží. Mali sme katastrofálny štart do nového ročníka, utrpeli sme tri prehry v lige plus sme vypadli z pohára.
Posledné dva zápasy však vyzerali oveľa lepšie či už výsledkovo, ale aj herne. Verím, že sa od nich odrazíme do ďalších zápasov a budeme zbierať ďalšie body,“ povedal pre TASR Nemčík.
Nórska liga sa hrá systémom jar - jeseň. Po piatom kole patrí Rosenborgu 13. priečka v 16-člennom ligovom pelotóne.
„Je to fyzická liga, v ktorej sa niektoré mužstvá sústredia na súbojovosť a bojovnosť. Tímy ako napr. Bodö/Glimt však ukazujú, že majú kvalitu hrať s tými najlepšími v Európe.“
Po postupe Nórska na MS, prvom od roku 1998, sa v tejto škandinávskej krajine záujem o futbal ešte zvýšil.
„Záujem u nás v Trondheime je ozaj veľký. Rosenborg hrával rok čo rok v európskych súťažiach, tým pádom sú naši fanúšikovia aj dosť nároční. Ľudia sa veľmi tešili, keď Nóri postúpili po dlhých rokoch na MS.
Majú naozaj kvalitné mužstvo a myslím si, že môžu ísť ďaleko na turnaji,“ myslí si Nemčík. Tím okolo hviezdneho kanoniera Erlinga Haalanda sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku stretne v I-skupine s Irakom, Senegalom a Francúzskom.
Nemčík si pochvaľuje život v treťom najväčšom nórskom meste, ktoré má 218-tisíc obyvateľov. Náladu mu nedokáže pokaziť ani často nevľúdne počasie, ktoré tam vládne: „Život v Nórsku sa mi páči, samozrejme dosť záleží aj od počasia. Je to dosť upršané mesto, ale to mi veľmi neprekáža.
Máme tu všetko, čo potrebujeme. Voľný čas často trávim s Dávidom Ďurišom, s ktorým sme tu spolu alebo s ďalšími Slovákmi, ktorých som spoznal po príchode do Trondheimu,“ povedal pre TASR.
Od futbalu si najlepšie oddýchne v prírode. „Často sa chodím prechádzať vo voľnom čase popri mori. V meste by som odporučil navštíviť Kristiansten Fortress. Je to pekná pevnosť s výhľadom na celé mesto,“ pridal svoj tip pre turistov.
Ovplyvniť to môžem len výkonmi v klube
Nemčík dúfa, že dostane pozvánku od reprezentačného trénera na júnové prípravné zápasy. Slovensko si v nich zmeria sily s Maltou (1. júna v Dunajskej Strede) a Čiernou Horou (5. júna v Košiciach).
Bývalý reprezentant do 21 rokov by si tak mohol pripísať prvý štart za A-tím. „Samozrejme každý hráč dúfa, že dostane šancu zahrať si v reprezentácii.
Ovplyvniť to môžem len výkonmi v klube a to je to, na čo sa momentálne najviac sústredím,“ dodal Nemčík.