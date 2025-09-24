VIDEO: Dráma na ihrisku v Česku. Policajti prišli zatknúť hráča priamo počas zápasu

BRATISLAVA. Pred výkopom víkendového futbalového zápasu v Česku medzi Poleradmi a Bečovom na Mostecku sa na ihrisku nečakane objavila polícia. Tá prišla zatknúť jedného z hráčov domáceho tímu.
Ako referuje web cnn.iprima.cz, hráč sa snažil utiecť, pričom po ihrisku dokonca jazdilo policajné auto s majákmi. Muža nakoniec chytili a umiestnili do väzby.
VIDEO: Zásah polície na futbalovom zápase v Česku
„Traja policajti vošli na trávnik počas rozcvičky tímov. Hráč pred nimi utekal, chvíľu ho prenasledovali.
Po ihrisku jazdilo policajné auto. Nakoniec ho chytili a odviezli,“ opísala svedkyňa situáciu pre Mostecký deník.
Policajná hovorkyňa Ilona Gazdošová uviedla, že polícia mala informáciu o tom, že hľadaná osoba sa nachádza na danom mieste.
„Keď hráč videl prichádzajúce autá, začal utekať. Chytili ho po asi sto metroch. Nekládol odpor,“ dodala. Z Polerad bol okamžite prevezený do väznice v Tepliciach.
Zápas nakoniec skončil remízou 2:2.
„Remíza je dobrá, mohli sme však vyhrať. Vzhľadom na okolnosti berieme aspoň bod. Nikto nevedel, že sa niečo chystá. Polícia ho zadržala bez predchádzajúceho upozornenia,“ povedal funkcionár poleradského klubu Petr Mayer.