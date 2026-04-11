Podbrezová natiahla sériu prehier. Proti Žiline síce viedla, no potom päťkrát inkasovala

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul
Podbrezová - Žilina 1:5 (0:0)
Góly: 52. Mrvaljevič – 54. a 87. Roginič, 63. Homet, 65. Káčer, 82. Hranica.
Rozhodovali: Ziemba – Ferenc, Pacák, ŽK: Markulík (tréner), Chyla, Chiminec – Narimanidze, Florea
Diváci: 426
Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka (67. Štefánik), Lajčiak – Kováčik (46. Palumets), Havrylenko, Chyla (46. Duraj), Chiminec – Hakobjan (67. Galčík), Mrvaljevič, Silagadze (57. Šiler)
Žilina: Sváček – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica, Adang (69. M. Faško), Florea (58. Bzdyl), Szánthó (58. Káčer) – Homet, Juliš (46. Roginič), Ďatko (46. Bari)
Futbalisti Žiliny zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul v Podbrezovej vysoko 5:1 a odčinili tak predchádzajúcu prehru v Michalovciach.
Hostia si poistili druhé miesto v neúplnej tabuľke. „Železiari“ z Horehronia prehrali piaty ligový duel za sebou a zostávajú na šiestej priečke.
Oba tímy nenastúpili v plnej sile, keďže v utorok odohrajú druhý pohárový semifinálový zápas proti sebe znovu v Podbrezovej.
V prvom polčase hrozili domáci a nevyužili tri šance. Prvú po centri Silagadzeho, keď na loptu nedočiahli Mrvaljevič s Kováčikom a tá takmer zapadla k zadnej žrdi, zaskvel sa Sváček. Následne pred ním zoči – voči neuspel nepresný Havrylenko a dobrú mušku nemala ani hlavička Mrvaljeviča.
Hneď po prestávke sa po zaváhaní Luku nepresadil pred Domanickým ani Homet a na opačnej strane vychytal Silagadzeho v dvoch šanciach Sváček.
Napokon však kapituloval po presnej hlavičke Mrvaljeviča, lenže Žilina rovnako odpovedala po hlavičke striedajúceho Roginiča o dve minúty neskôr a na 1:2 otočil po hrúbke Luku strelou z rohu päťky v 63. minúte Homet.
O malú chvíľu bolo 1:3, keď si Káčer všimol vybehnutého Domaniského z brány a takmer z polovice ihriska ho preloboval. Bodku za zápasom dali v závere z únikov Hranica a Roginič.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Po zmenách v zostave sme mali veľmi dobrých 60 minút, boli sme lepším mužstvom na ihrisku, aktívnejším, vypracovali sme si nejaké pozície, mali sme v prvom polčase tutovku, no zápas sme neotvorili. Na začiatku druhého polčasu sme išli po peknej akcii zaslúžene do vedenia, no inkasovali sme z ojedinelej akcie Žiliny a potom nastal kolaps tímu. Ovplyvnila to prvá vážna chyba stopéra v našom pokutovom území s čistou loptou na nohe, to bola rana pre mužstvo. Následne nám odišla organizácia hry a dostavili sa ďalšie góly hostí. Mrzí ma to hlavne kvôli mladým chalanom, ktorí dostali šancu. Neodohrali zlý zápas, ale nepomohli sme im ako tím. V utorok to bude pre nás so Žilinou zápas sezóny, dúfam, že to bude už Podbrezová, ktorá chce prepísať históriu klubu.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Oba tímy nasadili zostavy s ohľadom na utorňajší pohárový zápas. Prvý polčas nebol z našej strany podľa predstáv, ale počítali sme s tým, hoci som s herným prejavom nebol spokojný, najmä v útočnej polovici. Začalo sa to meniť po striedaniach, následne sme dominovali v prechodových fázach a nakoniec aj strelili veľa gólov, čo ma teší. Aj tri body potešili. Mali sme to dnes ťažšie než Podbrezová, lebo my sa musíme pozerať aj na tabuľku, čiže na miesto v prvej trojke, kde chceme byť. V utorok hráči hrajú znovu v Podbrezovej o svoj finálový sen a my chceme aj tento duel vyhrať.“
