Podbrezová natiahla sériu prehier. Proti Žiline síce viedla, no potom päťkrát inkasovala

Marko Roginič oslavuje gól
Marko Roginič oslavuje gól (Autor: MŠK Žilina﻿)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 17:18
ShareTweet5

Dvakrát sa presadil Marko Roginič.

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul

Podbrezová - Žilina 1:5 (0:0)

Góly: 52. Mrvaljevič – 54. a 87. Roginič, 63. Homet, 65. Káčer, 82. Hranica.

Rozhodovali: Ziemba – Ferenc, Pacák, ŽK: Markulík (tréner), Chyla, Chiminec – Narimanidze, Florea

Diváci: 426

Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka (67. Štefánik), Lajčiak – Kováčik (46. Palumets), Havrylenko, Chyla (46. Duraj), Chiminec – Hakobjan (67. Galčík), Mrvaljevič, Silagadze (57. Šiler)

Žilina: Sváček – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica, Adang (69. M. Faško), Florea (58. Bzdyl), Szánthó (58. Káčer) – Homet, Juliš (46. Roginič), Ďatko (46. Bari)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Žiliny zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul v Podbrezovej vysoko 5:1 a odčinili tak predchádzajúcu prehru v Michalovciach.

Hostia si poistili druhé miesto v neúplnej tabuľke. „Železiari“ z Horehronia prehrali piaty ligový duel za sebou a zostávajú na šiestej priečke.

Oba tímy nenastúpili v plnej sile, keďže v utorok odohrajú druhý pohárový semifinálový zápas proti sebe znovu v Podbrezovej.

V prvom polčase hrozili domáci a nevyužili tri šance. Prvú po centri Silagadzeho, keď na loptu nedočiahli Mrvaljevič s Kováčikom a tá takmer zapadla k zadnej žrdi, zaskvel sa Sváček. Následne pred ním zoči – voči neuspel nepresný Havrylenko a dobrú mušku nemala ani hlavička Mrvaljeviča.

Hneď po prestávke sa po zaváhaní Luku nepresadil pred Domanickým ani Homet a na opačnej strane vychytal Silagadzeho v dvoch šanciach Sváček.

Napokon však kapituloval po presnej hlavičke Mrvaljeviča, lenže Žilina rovnako odpovedala po hlavičke striedajúceho Roginiča o dve minúty neskôr a na 1:2 otočil po hrúbke Luku strelou z rohu päťky v 63. minúte Homet.

O malú chvíľu bolo 1:3, keď si Káčer všimol vybehnutého Domaniského z brány a takmer z polovice ihriska ho preloboval. Bodku za zápasom dali v závere z únikov Hranica a Roginič.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Po zmenách v zostave sme mali veľmi dobrých 60 minút, boli sme lepším mužstvom na ihrisku, aktívnejším, vypracovali sme si nejaké pozície, mali sme v prvom polčase tutovku, no zápas sme neotvorili. Na začiatku druhého polčasu sme išli po peknej akcii zaslúžene do vedenia, no inkasovali sme z ojedinelej akcie Žiliny a potom nastal kolaps tímu. Ovplyvnila to prvá vážna chyba stopéra v našom pokutovom území s čistou loptou na nohe, to bola rana pre mužstvo. Následne nám odišla organizácia hry a dostavili sa ďalšie góly hostí. Mrzí ma to hlavne kvôli mladým chalanom, ktorí dostali šancu. Neodohrali zlý zápas, ale nepomohli sme im ako tím. V utorok to bude pre nás so Žilinou zápas sezóny, dúfam, že to bude už Podbrezová, ktorá chce prepísať históriu klubu.“

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Oba tímy nasadili zostavy s ohľadom na utorňajší pohárový zápas. Prvý polčas nebol z našej strany podľa predstáv, ale počítali sme s tým, hoci som s herným prejavom nebol spokojný, najmä v útočnej polovici. Začalo sa to meniť po striedaniach, následne sme dominovali v prechodových fázach a nakoniec aj strelili veľa gólov, čo ma teší. Aj tri body potešili. Mali sme to dnes ťažšie než Podbrezová, lebo my sa musíme pozerať aj na tabuľku, čiže na miesto v prvej trojke, kde chceme byť. V utorok hráči hrajú znovu v Podbrezovej o svoj finálový sen a my chceme aj tento duel vyhrať.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
    Banská Bystrica potvrdila pozíciu lídra. Zvolen sa po výhre dostal na druhé miesto
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Podbrezová natiahla sériu prehier. Proti Žiline síce viedla, no potom päťkrát inkasovala