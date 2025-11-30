ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
30.11.2025 o 18:00
16. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Straka, Hrebeňár.
Prenos
Príjemný dobrý deň z Podbrezovej, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 16. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FK Železiarne Podbrezová privítajú na domácom štadióne hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Podbrezovej patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže šieste miesto so ziskom 18 bodov. Zverenci trénera Štefana Markulíka v poslednom doterajšom zápase prehrali v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:1. Najlepším strelcom tímu je Radek Šiler, ktorý má na svojom konte štyri presné zásahy.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy priebežné 1. miesto so ziskom 34 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase (ligovom) zdolali na vlastnom štadióne AS Trenčín 4:1 (góly MŠK 3x Faško, 1x Roginič). Najlepším strelcom tímu je práve spomínaný Michal Faško, ktorý má na svojom konte už úctyhodných 12 gólov.
Zápas sa teda začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body