Podbrezovej podľahla aj tretíkrát, Žilina prišla o nádejný náskok

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Myslím si, že to bol zaujímavý duel na Veľký Piatok. Samozrejme, že nie bez chýb. V prvom polčase bolo badať, že máme za sebou sériu zápasov, na ktorú nie sme zvyknutí. Hráči boli trochu vyrušení, nesebavedomí smerom nahor.

Inkasovali sme dva góly. Prvý nádherný po zbytočnom faule, druhý z brejku, no už po tridsiatich minútach sme boli jasne lepší a za druhý polčas som veľmi hrdý na to, akým spôsobom sme hrali.

Videl som tam veľkú futbalovú kvalitu a zaslúžene sme otočili stav. Hráčov som pochválil za obrat, dlho sa nám nepodarilo zápas otočiť. Preto je táto výhra po takejto otočke veľmi cenná."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Začali sme zápas dobre, mali sme výborný vstup, ale od stavu 1:2 bol súper presnejší. My sme úplne ustúpili z našej hry a to vyústilo otočením výsledku na 3:2 pre domácich. Až potom sme mali príležitosti, boli tam tri vyložené šance.

Mali sme dostať loptu do bránky, no nedostali sme ju tam. A keďže bo súper po väčšiu časť zápasu presnejší, tak to dotiahol do víťazného konca on. Nemali sme kvôli onemocneniam v kádri toľko možností na striedanie, aby sme duelu dali väčšie grády. Podbrezovú sme teda v tejto sezóne ešte nezdolali, ale verím, že sa nám to ešte v zostávajúcom zápase podarí."